Teresa Abelleira, premiada como futbolista revelación da tempada

A progresión experimentada por Teresa Abelleira non pasou desapercibida para ninguén no mundo do fútbol, e é que tras unha existosa campaña de debut na máxima categoría co Deportivo deu o salto non só ao Real Madrid, senón tamén á Selección Española Absoluta, coa que debutou recentemente.

Así o recoñeceu o Diario Marca nos IV Premios de Fútbol Feminino, ao sinalar á pontevedresa como futbolista revelación da pasada tempada.

"Estoy muy contenta", sinalou Abelleira na retransmisión da gala agradecendo o galardón.

"Creo que es un premio que pudieron recibir muchas de mis compañeras del año pasado. Si me eligieron a mí fue por el gran año del equipo Es un premio de equipo", explicou a centrocampista do Real Madrid.

Precisamente con respecto ao seu salto ao equipo branco, asegurou que "es un orgullo formar parte del primer Real Madrid" porque "no lo puede decir cualquier jugadora".