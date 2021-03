Teresa Abelleira regresa á convocatoria da Selección Española Absoluta para a dobre cita fronte México e Holanda

Tras non estar presente na anterior convocatoria da Selección Española Abolsuta, o pasado mes de febreiro, na que España pechou o seu billete para a Eurocopa de 2022, Teresa Abelleira regresa ao combinado nacional.

A centrocampista pontevedresa do Real Madrid é unha das 24 futbolistas incluídas na lista do seleccionador Jorge Vilda para o dobre compromiso que afrontarán no mes de abril, ante as seleccións de México e Holanda.

Estes partidos, amigables, disputaranse na localidade andaluza de Marbella. O primeiro deles será ante a actual campiona europea e subcampioa mundial, Holanda, o 9 de abril (19.00 horas). Todo un desafío para a Selección.

Catro días máis tarde, o 13 de abril, o rival será México (19.00 horas).

OFICIAL | Estas son las convocadas para los choques ante Países Bajos (viernes 9 de abril) y México (martes 13 de abril).



Ambos encuentros se disputarán en Marbella.



Y arrancarán a las 19:00 horas. #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/2hIaJqOXe1 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) March 29, 2021

Abelleira debutou coa Selección Española o pasado mes de novembro, na goleada da Roja fronte a Moldavia, na que era a súa terceira convocatoria coa Absoluta. Tras esa cita, e a pesar da súa ausencia en febreiro, o seu bo papel no Real Madrid no que é aínda o seu segundo ano na máxima categoría converteuna nunha habitual nas listas de Jorge Vilda.