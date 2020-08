Suspendido o torneo do Rosal no que ía participar o Cisne: "es un contratiempo muy grande"

Seguen as cancelacións dos eventos deportivos con motivo da pandemia da Covid-19.

O Club Cisne Balonmán tiña pensado participar na vixésima segunda edición do tradicional Torneo do Rosal que se ía a disputar a próxima semana na cidade galega, pero debido ao protocolo sanitario autonómico que impide o contacto en adestramentos e os partidos amigables polo momento, o Atlético Novás, club organizador do torneo, empezou a manexar a opción de trasladalo a Portugal debido a que as restricións eran diferentes.

Con todo, a unha semana da celebración do evento e cunha situación sanitaria que pon en dúbida o regreso das competicións, a Xunta Directiva do Atlético Novás decidiu suspendelo definitivamente.

Segundo anunciaron a través da súa páxina web, "a Xunta Directiva, que agardou ate o último momento, decidiu suspender a vixésima segunda edicion do torneo". O club explica que "a normativa da Xunta de Galicia e as escasas alternativas para trasladar a Portugal o torneo, conlevan a tomar esta dura decisión a falta dunha semana. As ganas de disfrutar do mellor balonmán, a necesidade de disputar partidos de nivel e o traballo realizado ata agora, fixeron que a entidade esgotase todas as opcións antes de tomar esta determinación."

Pola súa banda, o presidente do Cisne, Santi Picallo, admitiu que a suspensión do torneo supón un "un contratiempo muy grande", á fin e ao cabo, o cronómetro non corre ao seu favor e cada vez é máis complicado atopar amigables de alto nivel cos que prepararse para a nova tempada que, nun principio, empezará a primeira semana de setembro.

A pesar diso, Picallo espera que tanto a Federación Española de Balonmán como o Consejo Superior de Deportes solucionen esta problemática na reunión que terán o día 19. "A ver si retrasan el inicio de competición, no pinta bien", lamenta.