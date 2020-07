Iván Abilleira, outro 'cisneísta' de corazón que se apunta desde o corpo técnico ao debut en Asobal

Iván Abilleira, fisioterapeuta do Cisne © Club Cisne Balonmano

Como xogador foi parte importante do ascenso hai anos do Club Cisne Balonmán á División de Honra Prata, e aínda que agora estea afastado das pistas non quere perder o debut do equipo na máxima categoría.

Centrado agora como está no seu labor profesional como fisioterapeuta, Iván Abilleira seguirá un ano máis ligado á entidade cisneísta como recuperador do primeiro plantel.

Lonxe quedan xa os seus goles como extremo, pero co seu labor confía en poder colaborar nun ano histórico para a entidade.

"Estoy muy contento de seguir un año más como fisioterapeuta del Club Cisne en este año tan especial", recoñeceu Abilleira tras confirmase a súa continuidade dentro do corpo técnico.

Para o ex-xogador "el club merece sin duda estar en Asobal por todo el esfuerzo que lleva realizado estos años", un esforzo que pode considerar tamén como propio.