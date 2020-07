Pilar Garnelo, unha 'tiradora' da que presume a esgrima pontevedresa

Recepción a Pilar Garnelo no Concello de Pontevedra © PontevedraViva

Con só 13 anos Pilar Garnelo pode presumir de ser medallista nacional de esgrima, na modalidade de sabre ou en torneos internacionais como o celebrado en marzo en Barcelona.

Estes resultados motivaron que a deportista da Escola Hungaresa de Esgrima fose recibida de maneira oficial este venres no Concello de Pontevedra, nun acto no que participaron o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, ademais do adestrador do club Adrián Cubela.

"Todos os deportistas da cidade nos fan sentir orgullosos, e queremos darlle un empuxe", sinalou o rexedor nunha recepción na que puxo o valor o traballo da Escola Hungaresa, un club que tutela a ao redor de 80 deportistas, case todos de base.

Garnelo explicou que o seu único desexo por agora pasa por "seguir mellorando" co seu paso á categoría cadete onde " hai xente máis potente e tamén máis alta", afirmou.

Pola súa banda o edil de Deportes avanzou que desde o goberno local "temos previsión de facer unha inversión para mellorar o pavillón onde adestran estes deportistas".