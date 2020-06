A federación galega e a española de piragüismo, aos tribunais polo canon dun campionato

A Federación Galega de Piragüismo acaba de presentar diante do comité nacional de competición e réxime disciplinario da Real Federación Española de Piragüismo unha denuncia contra o presidente do ente federativo, Juan José Román, e a súa xunta directiva.

O motivo polo que presentan este escrito débese a irregularidades na cobranza dun canon para a organización do campionato do mundo de distancias non olímpicas que a Fegapi pretendía organizar na localidade ourensá de Castrelo de Miño.

De acordo coa versión da entidade autonómica, a Federación Española avalou a candidatura de Castrelo para ser organizador dun mundial sprint, cita que sería a primeira vez que se disputaría en España no últimos vinte anos.

"Despois de sortear todos os permisos para poder optar á candidatura, a sorpresa chegaba en forma dun canon de 15000 euros que quería cobrar a RFEP", denuncian desde a Fegapi. Cantidada á que terían que sumar outros 10.000 euros que cobraría a federación internacional.

Dado que o gasto disparábase, Castrelo de Miño decidiu retirar a súa candidatura. Desde a entidade que preside Fredi Bea mostraron o seu malestar por non ser informados deste feito. Ademais alegan que non está publicado nas bases da organización de competicións a obrigatoriedade de realizar ese pago. Algo que desmenten desde a RFEP.

Con todo, a decisión de presentar a denuncia produciuse despois de descubrir que "revisando as contas da asemblea ordinaria da federación, compróbase que a sede do Campionato Mundial de Augas Bravas, Parc do Segre, non paga ningún tipo de canon á RFEP".

Para deixar constancia de "as malas formas de Juan Jose Román respecto a a federación representada por Fredi Bea. Por todo iso, a xunta directiva da Fegapi acorda interpoñer a denuncia, co fin de demostrar a falta de rigor por parte do presidente zamorano", conclúen o seu escrito.