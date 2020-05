Gómez Noya terá que elixir entre os Xogos ou o Ironman de Kona, posposto a febreiro do 2021

Javier Gómez Noya, gañador do Ironman de Malaisia © IRONMAN

Nova baixa no calendario de grandes eventos deportivos, Ironman acaba de facer oficial este venres a suspensión dos mundiais do 2020 que afecta directamente á planificación da tempada do triatleta afincado en Pontevedra, Javier Gómez Noya. O pentacampeón do mundo, que lograra o billete para a cita máis importante do circuíto de longa distancia, xa deixou claro que non poderá preparar para o 2021 este mundial e os Xogos Olímpicos deixando claro que dará prioridade á cita de Tokio.

Despois de varias semanas de reunións con todos os actores implicados na celebración deste evento, a franquía decidiu pospoñer as súas probas principalmente polas fortes restricións á mobilidade de persoas entre países e o peche de fronteiras motivado pola pandemia do Covid-19.

Deste xeito, o mundial de Ironman previsto inicialmente para o 10 de outubro na cidade de Kona, en Hawaii, pasa agora ao 6 de febreiro do 2021. Mentres que o Ironman 70.3, que ía celebrarse a finais de novembro, posponse ao próximo ano pero aínda non ten data establecida.

Este novo cambio no calendario obrigará a Javier Gómez Noya a reformularse os seus obxectivos. A principios de mes, nunha charla pública organizada por un dos seus patrocinadores, o triatleta asegurou que se finalmente trasladaban o Ironman a febreiro do próximo ano, "centrareime nos Xogos". Sostén o deportista competir neste campionato "é incompatible cuns Xogos nun mesmo ano".