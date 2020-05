O baloncesto autonómico dá carpetazo definitivo á tempada pechando as súas ligas sen campións nin descensos

A tempada 2019-2020 quedou agora si finiquitada definitivamente para o baloncesto galego, despois da decisión adoptada pola Asemblea Xeral da Federación Galega de Baloncesto.

Segundo o organismo federativo, a maioría dos asembleístas acordaron non continuar coas competicións suspendidas, pechando as ligas sen que se coroen campións nin se produzan descensos.

No caso de aquelas ligas que tivesen establecidos ascensos, a Federación acordou que se disputen fases clasificatorias "no futuro, en forma e data a determinar", o que coloca probablemente o horizonte nas semanas previas ao comezo da seguinte tempada, cando as condicións sanitarias permitan retomar a actividade con seguridade.

"Encaramos unha situación que a Federación Galega de Baloncesto nunca quixera ter que afrontar, pero a prioridade neste intre é a saúde de todos", sinala nun comunicado o organismo.

Pechado definitivamente o curso, agora queda por decidir algo non menos complicado, como quedarán configuradas as competicións a próxima tempada e cales serán as súas bases. Neste aspecto a federación autonómica sinala que tanto a xunta directiva como a comisión delegada continuarán traballando no novo escenario deportivo e nas medidas necesarias "para protexer ao baloncesto galego e aos seus clubs #ante o novo escenario sanitario, deportivo e estrutural que debemos afrontar".