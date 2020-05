SD Teucro: 75 anos de historia e paixón polo balonmán

O 4 de maio de 1945 naceu o Teucro, o histórico club da cidade que defendeu o nome de Pontevedra polas principais pistas de España e tamén por Europa.

Aínda que eran numerosas as actividades que tiñan preparadas desde o vicedecano do balonmán nacional para conmemorar este día sinalado por moitos afeccionados nos seus calendarios, "o maldito virus arrebatounos a posibilidade de celebralo como se merece", trasladan.

"Agora é o momento de coidarnos, de coidar aos demais, de agradecer aos que nos coidan e de ser responsables coa sociedade". Con todo, non perden a esperanza en que "chegue a luz ao final do túnel e póidanse levar adiante os preparativos e os actos de celebración das nosas vodas de brillantes".

É unha historia que ten que ser celebrada, 75 anos non se cumpren todos os días e por iso aseguran que "se celebrará, xa sexa este ano ou o que vén", porque os afeccionados teucristas e a historia azul "merécese un aniversario á súa altura".

Son moitos anos cheos de alegrías e de tristezas, pero que non serían posible sen os membros desa "gran familia formada por patrocinadores, directivos, xogadores, adestradores, socios e afeccionados que algunha vez interesáronse ou se involucraron co noso club. Un pedazo do Teucro tamén é deles".

Tampouco se queren esquecer da prensa, "quen estivo aí desde o principio para retratar cada un dos nosos pasos e foi unha ferramenta imprescindible para promocionar, promulgar e defender os valores e a historia do noso club", e que seguirá estando para contar os novos desafíos do club.