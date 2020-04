O psicólogo deportivo Iago Roel resolve dúbidas sobre a corentena expostas por deportistas de elite de Pontevedra

O psicólogo Iago Roel resolve dúbidas sobre o confinamento expostas por deportistas de elite de Pontevedra © Diego Torrado O psicólogo Iago Roel resolve dúbidas sobre o confinamento expostas por deportistas de elite de Pontevedra © Diego Torrado

A orde de confinamento ditada polo Goberno para combater a expansión do coronavirus transformou as rutinas e metas dos deportistas. As competicións foron suspendidas, os equipos separáronse e os adestramentos teñen que realizarse agora nos fogares sen moitos dos medios necesarios para realizar unha preparación adecuada.

É por iso que a frustración, as dúbidas ou a ansiedade asaltan a mente de moitos deportistas. Co obxectivo de axudar a canalizar estas situacións e ofrecer resposta a moitas cuestións que se fan estes días os profesionais do deporte, o psicólogo pontevedrés especializado na alta competición, Iago Roel, contesta a preguntas expostas por deportistas de diversas disciplinas como a loitadora Lydia Pérez, o boxeador Aarón González, a nadadora Bea Gómez, o piragüista Adrián Sieiro, o xogador do Teucro, Vicente Poveda ou o adestrador de tríatlon do CGTD Jonathan Cancela.

Como crees que lle afectará aos deportistas non competir ou competir moi pouco este ano 2020?​

Moi boa pregunta. Cabería destacar que esta situación é a primeira vez que sucede na historia recente polo que as consecuencias psicolóxicas de todo isto son impredicibles. Con todo, deberiamos ter en conta dous aspectos.

A incerteza pode provocar tensión. O feito de que non saibamos que vai pasar e que non teñamos unha planificación da tempada pode facer que esa tensión derive en ansiedade. Para reducir esa incerteza, céntrache naquelas cousas que se poidas controlar, e mellor que sexan a curto prazo sen facer suposicións de ningún tipo.

Parte da motivación dun deportista son os resultados, e debido a que non se sabe se haberá competicións, esa motivación pode decaer. É importante atopar outro tipo de motivacións centrándose en aspectos físicos, técnicos, tácticos ou mentais na medida do posible. É importante comprender e aceptar a situación facendo un plan de acción á túa medida.

Estou lesionado, pola situación actual non podo tratarme e non se que consecuencias traerame.

Unha situación de lesión sempre é complicada xa que xera preocupacións, as cales aumentan se temos en conta o momento que estamos a vivir. Se te centras en suposicións futuras por exemplo: "A corentena non me vai a permitir recuperarme ben”, o normal é que teñas ansiedade porque basicamente estás a centrar a túa atención a un futuro incerto e negativo.

O meu consello é que collas ti mesmo as rendas da situación. Non supoñas, actúa no teu beneficio asumindo que, aínda que non sexa a situación máis óptima sempre podes levar a cabo acciones para tentar mellorar. Consulta con expertos en recuperación de lesións e feixe unha planificación centrándoche no presente, non no futuro.

Como afrontar psicoloxicamente o feito de ter competicións cada mes e agora non ter nada como mínimo ata despois do verán?

Facer deporte de alto rendemento require certos sacrificios como adestrar duramente moitas horas, coidar a machada a alimentación ou ter menos horas libres. Para aceptar levar a cabo eses sacrificios ten que existir unha fonte de motivación importante a curto, medio e longo prazo e normalmente é a competición. Por iso é importante non poñerse datas de ningún tipo nin facerse suposicións do que poida pasar no futuro porque non depende de nós e iso pódenos xerar ansiedade.

Agora máis que nunca é importante configurar un plan de acción moi centrado no presente e focalizar a nosa atención noutras fontes de motivación personalizadas para cada deportista.

Podo dicir que é unha oportunidade para adestrar a atención no presente (en ocasións as suposicións futuras fan que as emocións se disparen durante unha competición e baixe o rendemento), ou para potenciar aspectos que en circunstancias normais non lle dedicas tanto tempo a potenciar.

A clave é a adaptación á situación que vives e precisamente, a adaptación, é un dos aspectos crave para optimizar o teu rendemento en competición.

Con todo o que está a pasar, é un bo momento para tomar decisións sobre o teu futuro cando isto acabe e así estar preparado ou é mellor deixarse levar sen darlle demasiadas voltas e actuar cando isto pase?

Cando as emocións están alteradas e carecemos de información suficiente, o máis sensato adoita ser esperar. Isto pódese matizar en funcion do tipo de decisión que queiras tomar pero o que está claro é que unha decisión importante e transcendental merece ser sopesada con detemento, con cabeza fría e con información contrastada.

Se tomamos unha decisión que pode cambiar a nosa vida é importante darlle cabida ao aspecto lóxico e non facelo en quente. Algúns pasos que podes seguir son: Parar e escribe sobre aquilo que queres decidir poñendo en orde as túas prioridades, analiza pros e contras de cada posibilidade (é mellor poñer por escrito as ideas e ordenalas xa que se están só na túa cabeza pódense distorsionar), ponche unha data para decidir (se queres facer algo e esas ganas de facelo perduran no tempo é máis fiable emocionalmente xa que descartamos o do calentón momentáneo).

Se tes algunha dúbida, consúltao con persoas expertas pero, ollo!, de forma controlada porque non é bo ter exceso de información, pódeche confundir máis porque pode haber opinións moi diversas. E hai que ter en conta que ningunha decisión é perfecta, todo o que fagas ten os seus proles e os seus contras por iso hai que ter en conta as necesidades de cada persoa.

Para concluír, tomes a decisión que tomes, se segues ben o proceso non será a equivocada xa que farías o que ti crees que é o mellor para ti.

Como para calquera persoa, o non ter unha meta, é algo que che impide crecer e no caso do deporte máis. Pasar dunha situación na que temos varios compromisos e unha meta clara a estar nesta situación de incerteza supón unha tensión moi grande. Como debemos afrontar o quedarnos sen todas esas metas? Que metas debemos poñernos a curto, medio e longo prazo para levar mellor esta situación?

Dúas palabras: aceptación e adaptación. Moitos deportistas quedáronse sen metas e obxectivos de resultado esta tempada e iso é unha faena co que experimentar emocións como medo ou enfado, ademais de certa tensión é o máis normal do mundo.

Se estamos centrados nun futuro desexado que non depende de nós perdemos o control e con iso nosa esencia como deportistas. En símiles deportivos, se compites contra un rival tendo unha estratexia pero cambian as circunstancias e esa estratexia xa non che vale, ou cambias e adáptaste ou perdes.

Aceptando que non é a situación ideal, sentar e planifica un plan de acción centrándoche só no que dependa de ti. Non establezas obxectivos en base a datas que non saibas ou a suposicións porque isto pode cambiar moito. Que os obxectivos sexan realistas e que che sirvan para avanzar. Se non hai competicións, dirixe a túa atención a outros aspectos que che motiven.

Ten en conta que pode chegar información nova e ese novo plan pode ir variando, pero lembra que é importante non desesperarse e seguir adaptándose ao cambio.

O encargado de dar resposta ás inquietudes dos deportistas é Iago Roel. Este pontevedrés é licenciado en psicoloxía pola universidade de Santiago de Compostela, máster de investigación en psicoloxía do deporte e da saúde pola Universidade Autónoma de Barcelona e posgrao no alto rendemento deportivo pola Universidade Autónoma de Barcelona. Ademais conta con certificado en coaching deportivo.

Na súa dilatada traxectoria profesional, Roel traballou en equipos de fútbol como o Pontevedra, Compostela ou cos xuvenís do Celta. Tamén foi o psicólogo do Teucro. Actualmente traballa con varios deportistas olímpicos ou con aspiracións de chegar a selo a curto prazo. Tamén é colaborador habitual dos equipos de traballo das federacións galegas de bádminton, golf ou loita, así como da nacional de remo.