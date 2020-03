Indignación nas redes sociais polos pontevedreses que se resisten a deixar o 'running' © PontevedraViva Indignación nas redes sociais polos pontevedreses que se resisten a deixar o 'running' © PontevedraViva Indignación nas redes sociais polos pontevedreses que se resisten a deixar o 'running' © PontevedraViva

Despois das medidas adoptadas polo Goberno do Estado para frear a expansión do coronavirus, onde se restrinxe o movemento global da poboación, podendo realizarse só para adquirir alimentos, produtos farmacéuticos e de primeira necesidade, a asistencia a centros sanitarios e ao lugar de traballo, varias zonas de Pontevedra, como a Illa das Esculturas, atópase precintada para tentar impedir o acceso dos pontevedreses.

Con todo, durante a mañá deste domingo, foron numerosos os cidadáns que non quixeron perder a súa rutina e saíron a facer deporte evitando o cumprimento das normas establecidas e con iso, sementar a indignación nas redes sociais.

"A todos aqueles que vin polo paseo das Corbaceiras paseando e facendo footing doulles as grazas. Grazas por ser uns malditos desconsiderados e por pasarvos polo forro o estado de alarma... Será que no século XXI aínda hai xente incomunicada... Gustaríame pensar iso", pode lerse.

Pola súa banda, outras persoas decidiron informar as forzas de seguridade do que estaba a ocorrer na cidade: "Eu chamei á policía (non debín ser a única porque estiven en espera un intre) porque ten collóns que estea encerrada cunha nena pequena en casa e ela estea a ver como pasa a pena paseando e pedindo baixar tb. Dixéronme que están a avisar pero que como non entren en razón empezarán a poñer multas que neste caso non son unha broma precisamente, de 15000 a 600000 euros máis penas de 1 a 5 anos de prisión. Se a xente non é solidaria coa xente vulnerable, non síntome nada mal por avisar!", comenta outra.

É por iso, que para que se cumpran as restricións establecidas, os corpos de forzas e seguridade do Estado poden intervir no caso de que sexa necesario para velar polo cumprimento das normas tal e como se puido ver durante estes días na cidade do Lérez, onde a Policía Local viuse obrigada a realizar chamadas de atención para que a xente regresase aos seus respectivos fogares para velar pola seguridade cidadá.