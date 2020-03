A ITU suspende as actividades do mundial de tríatlon e deixa o calendario de Gómez Noya no aire

Despois da suspensión de numerosas actividades deportivas con motivo do coronavirus, a última en caer afecta directamente a Javier Gómez Noya.

O triatleta olímpico, que se estaba preparando para os Xogos Olímpicos de Tokio en Pontevedra, tiña previsto participar nas dúas primeiras probas das World Series: a primeira en Abu Dhabi, xa posposta, e a segunda en Bermudas, o próximo 18 de abril.

Con todo, debido á rápida propagación do COVD-19, a Xunta Executiva da ITU tomou a decisión de suspender todas as actividades do mundial de tríatlon a partir do luns 16 de marzo, pero emprenderán accións adicionais con respecto á clasificación olímpica e paralímpica en caso de ser necesario.

Desta maneira, ven afectadas todas as actividades clasificatorias mundiais, olímpicas, de paratriatlón e paralímpicas ata o 30 de abril para así manter a seguridade de todo o persoal involucrado.