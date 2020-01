O Ribadumia leva o derbi ante o Céltiga (0-1) e o Pontevedra B vence ao Cambados a domicilio (1-3)

O Salvador Otero acolleu esta fin de semana o derbi entre Céltiga e Ribadumia que dá inicio á segunda volta da liga Preferente.

Os de A Illa, que partían como favoritos ao ser o mellor equipo da categoría en casa, enfrontábanse ao conxunto menos goleado da categoría e así o demostraron mantendo a portería a cero.

O único tanto do partido marcouno Aitor Díaz cando se cumpría a media hora de xogo dando, con el, a vitoria ao Ribadumia.

Con este resultado, tanto Céltiga (34 puntos) como Ribadumia (40 puntos) mantéñense na mesma posición que a xornada pasada, quinto e terceiro respectivamente..

Consulta a acta do partido Céltiga-Ribadumia na seguinte ligazón.

O Pontevedra B tamén gañou a domicilio no enfrontamento ante o Cambados.

Empezaron adiantándose os locais cun gol de Aarón Paredes no minuto 27, levando o partido ao descanso en 1-0 e todo por decidir.

Os goles dos granates chegaron na segunda metade. Con dous goles de Hugo e un de Marcos Pastoriza, o Pontevedra B deu a volta ao marcador para poñer o 1-3 final.

O gol da igualada marcouno Hugo desde o punto de penalti no minuto 56, e 10 minutos despois, Marcos marcaba o segundo para os pontevedreses, que sentenciaron no 88.

Consulta a acta do partido Cambados-Pontevedra B na seguinte ligazón.

En canto ao enfrontamento entre o Barbadás e o Portonovo, foron os de Ourense os que levaron a vitoria por dous goles a un.

Empezou abrindo a lata o conxunto visitante cun gol de Dieguito no minuto 55, pero dous goles seguidos acabaron condenándoos.

David Soares igualaba a contenda no minuto 76 e dous minutos despois, Isma mandaba o segundo balón á rede para o Barbadás e poñía o 2-1 final.

Consulta a acta do partido Barbadás-Portonovo na seguinte ligazón.

Pola súa banda, o Vilalonga venceu en San Pedro por 3-0 ao Valladares, penúltimo clasificado.

O primeiro gol do encontro chegou no minuto 26. Marcos Blanco mandaba o balón á rede para inaugurar o marcador a favor dos locais, que volveu moverse pouco antes de chegar ao descanso cun novo gol, esta vez de David Calo.

Despois do descanso, aos 5 minutos de empezar, o Vilalonga xa deixaba o partido sentenciado cun gol de Gabri.

Con este resultado o Vilalonga segue líder empatado a 41 puntos co Atios, que tamén gañou.

Consulta a acta do partido Vilalonga-Valladares na seguinte ligazón.

Outro partido que quedou en 3-0 foi o disputado entre o Velle e o Sanxenxo, que suma a súa segunda derrota consecutiva despois de perder na xornada pasada ante o Vilalonga.

A lata abriuna Raúl Melo no minuto 28 para poñer o 1-0 no luminoso, resultado co que se chegou ao descanso.

Tras o intermedio, no minuto 63 o Sanxenxo quedaba cun xogador menos pola expulsión de Dani Otero, superioridade que aproveitou o Velle para marcar o segundo tanto do partido. Lucas Enríquez enviaba o balón á rede e daba a tranquilidade aos locaisCo encontro case finalizado e o árbitro a piques de pitar, Martín sentenciaba para poñer o 3-0 final e deixar os tres puntos en Velle.

Consulta a acta do partido Velle-Sanxenxo na seguinte ligazón.

Pola súa banda, o Beluso levou a vitoria ante o Cultural Areas por 2-1.

Os locais empezaron adiantándose no marcador cun gol de Víctor no minuto 25, pero seis minutos despois, Adri Estévez igualaba o encontro para chegar ao descanso cun empate pola mínima.

Xa na segunda metade, a falta de 15 minutos para que o duelo concluíse, Manu Reiriz enviaba o balón á rede visitante e daba a vitoria ao equipo de As Laxes.

Consulta a acta do partido Beluso-Cultural Areas na seguinte ligazón.