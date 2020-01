O desgaste físico non pode co Cisne que vence ao Bordils para seguir líder (32-29)

Segundo partido consecutivo para o Cisne ante a súa afección. Despois de vencer ao Torrelavega este mércores no encontro aprazado, os de Jabato regresaron ao Centro Galego de Tecnificación Deportiva para afianzar o seu liderado en División Honra Prata gañando ao Bordils.

O desgaste físico non puido co Cisne, que non desaproveitou o seu primeiro ataque e fíxose forte en defensa no posterior ataque do Bordils para poñerse cun colchón de dous goles que se mantivo ata o minuto 8, momento no que o conxunto visitante empatou o partido por dous erros en ataque. O primeiro foi nun lanzamento que parou o gardameta, e o segundo un roubo no medio do campo (5-5).

A partir de aí, a igualdade continuaba ata a medianía do primeiro acto. O Bordils poñíase por diante por primeira vez no partido, pero o Cisne enseguida volvía dominar grazas ao acerto desde os sete metros de Javi Vázquez e outro de Alexandre Chan en suspensión.

De novo volvían os erros dos brancos que permitían aos cataláns igualar o encontro a falta de 10 minutos para o descanso (11-11), mantendo a igualdade ata os últimos compases. Foi entón cando o Cisne sacou a garra e xogou os seus mellores minutos anotando catro tantos de maneira consecutiva que poñían o 17-13 no marcador que se reduciu nun tanto antes do intermedio.

O paso polo vestiario sentou ben aos visitantes que aproveitaron os erros do Cisne para empatar o encontro (19-19) e posteriormente poñerse cun tanto por diante que de novo igualaban os de Jabato.

Chegábase ao minuto 10 da segunda metade e ningún dos dous equipos foi capaz de mandar o balón á rede durante o seguintes tres minutos, ata que David Chapela anotou o que sería o gol do desempate para inaugurar un refacho de tres goles seguidos para os locais e recuperar a vantaxe perdida (24-21) que se mantivo ata o minuto 25, onde a fortaleza defensiva do Bordils e a súa efectividade en ataque reduciron o marcador a un (28-27).

Quedaban dous minutos e Javi Vázquez volvía ser protagonista para poñer un novo colchón de dous goles que se converteron en tres grazas ao tanto de Pablo Gayoso. O adestrador visitante aproveitou para pedir tempo pero xa non quedaba tempo para máis. Finalmente, o partido concluíu en vitoria para o Cisne por 32-29, resultado que lles permite seguir líderes da clasificación.

