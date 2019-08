As semifinais de Copa Galicia brindan este sábado o primeiro derbi pontevedrés

Partido de Liga entre Teucro e Cisne no Municipal © Diego Torrado

O inicio da División de Honra Prata está ao virar a esquina e os equipos pontevedreses afrontan xa a recta final da pretemporada, que chega cun atractivo derbi local entre Teucro e Cisne. Ambos os conxuntos veranse as caras o sábado en Lalín, cidade elixida pola Federación Galega de Balonmán para celebrar a final four da Copa Galicia.

Azuis e brancos saltarán á cancha este sábado ás 20 horas para disputarse unha praza na final do domingo. Antes, ás 18 horas, fixérono Frigoríficos do Morrazo e Balonmán Chapela. Todos aqueles afeccionados a este deporte poden achegarse ao Lalín Area para gozar dunha fin de semana no que se verán as caras os mellores equipos de Galicia. Ademais, a entrada é gratuíta para todos os públicos.

A final disputarase o domingo ás 20 horas entre os dous conxuntos vencedores das eliminatorias da xornada previa. O ano pasado o vencedor deste torneo foi o Teucro, que derrotou ao conxunto do Morrazo por un axustado 34-33 tras unha asombrosa remontada no segundo tempo.