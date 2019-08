O Supermercados Froiz triunfa no Gran Premio de Vigo

O Supermercados Froiz foi o principal triunfador do Gran Premio Ciudad de Vigo disputado esta fin de semana na cidade olívica. Os corredores do conxunto alimenticio foron os mellores nas probas de eliminación e na cronoescalada de subida ao Castro.

Na xornada do sábado tiveron lugar as probas de fondo e eliminación nun circuíto polo centro urbano vigués. Os de Evaristo Portela impuxeron un ritmo moi alto nun pelotón no que houbo ataques de forma continua. Ao final, Aarón Mariño conseguiu facerse coa vitoria na carreira de eliminación.

Os éxitos continuaron na xornada do domingo. A cronoescalada pechouse coa vitoria de Martín Lestido -que concluíra quinto na proba de fondo- en categoría elite e de Guillermo García, en sub 23. Na clasificación xeral do Gran Premio, a regularidade de Aarón Mariño en todas as probas serviulle para concluír en terceira posición.