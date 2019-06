Sporting Clube leva o XXI Torneo Internacional de Fútbol-7 Benxamín remontando ante o Deportivo

Final e entrega de Trofeos do "XXI Torneo Internacional de Fútbol-7 Benxamín Cidade de Pontevedra" © Diego Torrado

O Sporting Clube de Portugal recuperou o dominio luso sucedendo ao Sevilla FC no palmarés do Torneo Internacional de Fútbol-7 Benxamín Cidade de Pontevedra, tras derrotar (2-1) ao Deportivo da Coruña, que se adiantou no marcador dunha disputadísima final.

ENTREGA DE PREMIOS

O Athletic Club de Bilbao adxudícase o Trofeo á Deportividade

PUESTO EQUIPO CAMPEÓN SPORTING CLUB PORTUGAL SUBCAMPEÓN RC DEPORTIVO A CORUÑA 3º CLASIFICADO RC CELTA DE VIGO DEPORTIVIDAD ATHLETIC CLUB BILBAO 4º CLASIFICADO REAL SPORTING DE GIJÓN 5º CLASIFICADO S.L. BENFICA 6º CLASIFICADO PABELLÓN C.F. 7º CLASIFICADO SD CRISTO VICTORIA 8º CLASIFICADO ATHLETIC CLUB BILBAO 9º CLASIFICADO REAL SOCIEDAD 10º CLASIFICADO ATLÉTICO DE MADRID 11º CLASIFICADO AROSA S.C. 12º CLASIFICADO A.C.D. A SECA 13º CLASIFICADO VICTORIA C.F. 14º CLASIFICADO BERTAMIRANS, F.C. 15º CLASIFICADO PONTEVEDRA C.F. 16º CLASIFICADO EF PORTERO 2000

O cadro completo de partidos e resultados pódese consultar aquí.