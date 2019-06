O Arxil comeza a súa reconstrución despedíndose de Gala Mestres

Despedida de Gala Mestres como xogadora do Arxil © Mónica Patxot

Gala Mestres non continuará no Club Baloncesto Arxil a próxima tempada.

A xogadora catalá converteuse no seu primeiro ano en Pontevedra nunha das máis decisivas do plantel, por iso é polo que o club plantexou como obxectivo prioritario lograr a súa continuidade.

Non puido ser así, explicaron a propia Mestres e a adestradora Mayte Méndez nun acto de despedida celebrado no Restaurante Cambalache, pola oportunidade que se lle presenta de dar o salto á máxima categoría nacional, a Liga Feminina, nun equipo que non quixo desvelar polo momento.

No seu único curso coa camiseta verde, Gala Mestres alcanzou de media 14,7 puntos e 6,9 rebotes por partido, uns números sobresalientes que unidos á súa mocidade e polivalencia abríronlle as portas da elite.

Ademais de Gala Mestres, o Arxil tampouco renovará ás dúas xogadoras foráneas que concluíron a tempada, Chantelle Pressley e Cassandra Oursler, polo que peitea o mercado en busca de reforzos mentres empeza a planificar as renovacións do resto do plantel.