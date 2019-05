O Galaico acudirá con 8 nadadores ao Campionato de España de Augas Abertas

María Vilas e Carla Goyanes liderarán ao Club Natación Galaico no Campionato de España de Augas Abertas de Banyoles.

As dúas nadadoras internacionais nesta disciplina serán parte do equipo de 8 deportistas do club pontevedrés na competición que se desenvolverá no Lago de Banyoles, en Xirona, entre o 14 e o 16 de xuño.

O Galaico aspira a conseguir un bo resultado, animado pola boa imaxe de Goyanes e María Vilas no recente campionato de Francia e tamén ao papel de Cristian Fernández no Mundial de Acuatlón celebrado en Pontevedra, onde foi campión na categoría de grupos de idade.

María Vilas e Cristian Fernández estarán nas dúas probas principais de 10 e 5 quilómetros, mentres que Carla Goyanes, Alexandre Lages e Bruno Rey competirán nos 10 quilómetros e Pablo Martín e Alicia Bouzas nos 5 quilómetros.

Por último completará o equipo Sergio Bethencourt nos 3 quilómetros.