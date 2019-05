Carla Goyanes estará no Europeo de augas abertas e María Vilas depende da Federación

María Vilas e Carla Goyanes competiron esta fin de semana na segunda cita do Campionato de Francia de augas abertas. Despois de que a nadadora pontevedresa, aínda no grupo júnior, cumprise o seu obxectivo na proba de 10 quilómetros: a clasificación para o Europeo Júnior, esta finalizou o tramo de 5 quilómetros na décima oitava posición (01:01:45,22). Así, conseguiu colocarse sétima da categoría.

Pola súa banda, a ribeirense absoluta do Galaico continúa á espera de coñecer a decisión da dirección técnica da Federación Española de Natación acerca de, no seu caso, a posible participación no Mundial.

Nesta ocasión, María Vilas logrou finalizar os 5.000 metros franceses na décima primeira praza cun tempo de 00:59:48,15 (menos dun minuto por detrás da primeira), posicionándose oitava da categoría. Fíxoo despois da australiana Madisyn Armstrong, que si conseguiu meterse no top 10 da competición. A alemá Leonie Beck fíxose co título de campioa ao finalizar a proba cunha marca de 00:58:01,76.

Oitava e novena terminaron as outras dúas nadadoras do equipo español. En primeiro lugar, Paula Ruíz, que, cun tempo de 00:58:39,17, logra a clasificación directa para o Mundial nos 5 quilómetros. En segunda, María de Valdés, que tivo unha excelente capacidade de reacción tras os seus problemas musculares e, do mesmo xeito que Vilas, queda á espera do criterio da dirección técnica da federación.

Consulta as clasificacións da proba de 5 quilómetros do Campionato de Francia.