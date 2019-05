Sergio Pérez, Fischer e Samu Gómez, preto de pechar o seu novo destino lonxe do Teucro

Xa sen opcións de permanencia, na Sociedad Deportiva Teucro empézase a pensar na planificación da próxima tempada na que competirán na División de Honra Prata.

A renovación no conxunto pontevedrés será profunda, e non afectará só a xogadores que terminan contrato cos azuis, xa que algunhas das novas promesas que se foguearon a beiras do Lérez na máxima categoría están preto de pechar un novo destino que lles manteña na Liga Asobal.

É o caso de Sergio Pérez, un dos xogadores destacados no conxunto adestrado por Luís Montes esta tempada a pesar de ser o seu primeiro ano no Teucro e ser contratado para alternar o filial co primeiro equipo. O madrileño ten contrato en vigor, pero este mesmo martes o seu representante comunicou á directiva a intención de abonar a penalización pertinente para extinguir esta vinculación. Desta forma o seu futuro apunta cara a Huesca.

Nunha situación similar está Guillermo Fischer. O lateral arxentino é pretendido polo Anaitasuna navarro, aínda que non se estableceu polo momento negociación co clube.

Ademais outro xogador está preto de pechar o seu salto a outro equipo. Trátase do pivote Samu Gómez, ao que se vincula co BM Torrelavega, aspirante aínda ao ascenso á Asobal.

Coa continuidade no banco de Luís Montes avanzada, os cambios non quedarán aí, ao ter que decidir a que xogadores se lles ofrece a renovación e en que condicións, algo que sucederá nos próximos días, coincidindo co final da tempada.