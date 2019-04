Dous xogadores do Waterpolo Pontevedra, de 'máster' co CN Sabadell

Valiosa experiencia a que está a acumular estes días dous xogadores do Club Waterpolo Pontevedra, concentrados en Sabadell para participar nunha xornadas de adestramento xunto a un dos clubs con maior tradición e nivel do estado, o CN Sabadell.

Estes xogadores, en idade cadete, son Alejandro Andión e Diego Touriño, convocados pola Federación Galega de Natación.

Este 'stage' de preparación celébrase estes días, de 10 ao 13 de abril, nas instalacións do Centre Can Llong do Club Natació Sabadell co equipo cadete do club vallesano.

Xunto aos representantes pontevedreses acudiron á cita outros dous deportistas galegos, Xandre Rodíguez e Samuel Infestas.

SETE INFANTÍS COAS SELECCIÓNS GALEGAS

Por outra banda, o Waterpolo Pontevedra terá unha importante participación no Campionatos de España Infantil por Federacións Territoriais, ao que acudirá con sete deportistas convocados polos equipos galegos.

Trátase de Izaskun Tellería, Iria Amoedo, Paula Millán e Noa Tacón, que formarán parte da Selección Galega feminina, e de Iker Arambarri, Pablo Vieites e Martín Souto no combinado masculino.