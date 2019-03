Outra tarde nefasta leva ao Cisne á ridícula fronte ao Sant Martí Adrianenc (25-32)

Partido entre Cisne e Sant Martí Adrianenc no CGTD © Diego Torrado Partido entre Cisne e Sant Martí Adrianenc no CGTD © Diego Torrado Partido entre Cisne e Sant Martí Adrianenc no CGTD © Diego Torrado

E van cinco. Esas son as xornadas que fai que o Cisne non coñece a vitoria. Nesta ocasión deixouse superar polo Sant Martí Adrianenc, quen non soamente gañoulle os puntos, senón tamén o golaverage particular de forma sorprendente (en Cataluña os pontevedreses gañaran por cinco), o que fai saltar as alarmas no club que preside Santi Picallo, que ve como unha tempada cómoda para a permanencia, apértase de maneira inquietante, obrigando a non cometer máis erros para non complicarse a vida.

Pero peor que a derrota son as sensacións negativas que transmite desde hai tempo o xogo do equipo branco. A calidade individual que atesouran moitos dos seus xogadores, non se ve plasmada na pista, na que o conxunto naufraga, acumulando erros difíciles de explicar nesta categoría.

Como en tantas outras ocasións esta tempada, tras facer o difícil, recuperando o terreo perdido por desacertos propios, os de Jabato parecen desconectarse, facilitando a tarefa a rivais sobre o papel moi inferiores ao seu nivel deportivo.

Intermitente e fallón en ataque, brando en defensa con nula ou case nula achega en portería. O Cisne realizou unha moi mala primeira parte, na liña dos seus últimos partidos, permitindo ao Adrianenc mandar a pracer desde o asubío inicial, manexando curtas pero relativamente cómodas vantaxes, asentadas case sempre nas lagoas locais que botaban por terra o seu propio esforzo cada vez que se achegaban no marcador.

Os cataláns adquiriron pronto unha diferenza de tres goles (4-7) que obrigou a Jabato a pedir o seu primeiro tempo morto cando só se disputaron 11 minutos. O parón serviu para devolver ao Cisne unha lixeira melloría, suficiente para empatar (11-11), aos 23 minutos.

Pero cando parecía que a "caraja" inicial disipouse, os pontevedreses volveron mostrar a súa cada vez máis frecuente cara de Mr. Hyde, ofrecendo o peor de si mesmos en todas as facetas do xogo, tanto que neses sete minutos finais encaixaron un parcial de 1-6 que lles fixo retirarse ao descanso cunha perigosa desvantaxe (12-16), e tras unha última xogada, a falta de 15 segundos, que foi claro exemplo do cúmulo de despropósitos en que incorreron os de Jabato, cando tras recuperar un balón, con 15 segundos por xogar, Dani Fernández entrégao directamente a un contrario, permitindo que Llorens marcase para os visitantes, establecendo case sobre a bucina a máxima diferenza do partido ata ese momento.

E se mala foi a primeira parte, peor aínda a segunda, polo menos nos seus dez minutos finais. No regreso á pista viuse o pouco bo que fixo o Cisne no partido. Instalado na tolemia, os locais sacaban partido da súa maior calidade individual, a falta de bo xogo colectivo, do que fai bastantes xornadas que carece o cadro de Jabato. Con iso e uns minutos de boa defensa bastoulle para neutralizar a diferenza e situar no marcador un esperanzador 22-22, apenas superado o ecuador do período final.

O máis difícil estaba feito, para ninguén contaba con que de novo regresase o Cisne errático, despistado, fallón, carente de xogo e intensidade. Os últimos 10 minutos de partido foron unha sucesión de despropósitos. Ninguén parecía ter claro o que debía facer (na banda tampouco) e tras o empate logrado por Dani Ramos que deu lugar a un tempo morto visitante, os cataláns subíronse á alfombra que lles tendeu o Cisne esnaquizando aos pontevedreses cun parcial demoledor de 3-10, para levar o partido e o parcial entre ambos, ante a desesperación da afección local (25-32).

