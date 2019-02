Non pode o Teucro coa seguridade do Sinfín na súa pista (32-27)

Tampouco ante o Sinfín no regreso á competición puido o Teucro curar os seus males, regresando cunha nova derrota fraguada nun mal comezo do segundo tempo.

Os cántabros enlazan así a súa sétima vitoria consecutiva na súa pista da Albericia, achegándose moito ao seu obxectivo da permanencia na liga Asobal.

Comezou ben o Teucro con tres goles de Fischer e un de Cutura para tomar vantaxe no marcador (1-4) nos primeiros minutos do encontro. Ademais, en defensa tamén se mostrou seguro no arranque, con Santana realizando paradas de mérito.

Con todo, as temperás exclusións de Rial e Póveda, froito do diferente criterio arbitral nas áreas, moi rigoroso co Teucro, permitiron aos locais recortar distancias e chegar a igualar primeiro (5-5), para adiantarse despois no marcador superado o ecuador da primeira parte ao transformar Dimitrievski un lanzamento desde os sete metros (8-7).

Non tardou en reaccionar o Teucro, que volveu poñerse en vantaxe, pero os de Rodrigo Reñones aproveitaron unha nova superioridade numérica para poñerse por diante no electrónico a falta de menos de 10 minutos para chegar ao descanso (11-9).

Con todo, o equipo galego non perdeu a cara ao partido, retirándose ao descanso con opcións (15-13), tras unha primeira parte na que destacaron Iglesias, Silva e Dimitrievski nos locais, con tres tantos cada un, e Fischer nos visitantes, con 7, ademais de Santana coas súas paradas.

Ao regresar á pista Sinfín alcanzou a súa máxima vantaxe ata ese momento (17-14), pero o Teucro, de novo con Fischer, non deu o seu brazo para torcer ata chegar ao minuto 40 cando, tras unha xogada moi discutida polos visitantes, con exclusión incluída de Cutura, o Sinfín logrou un parcial de 6-1 para levar o marcador ao 23-17.

A pesar de que aínda quedaban moitos minutos por disputar, o conxunto santanderino soubo manexar o partido mantendo a diferenza ata ese 32-27 final.

BM SINFÍN: 32 (15+17): Villamarín (p), Iglesias (6), Silva (5), Diego (1), Dimitrievski (7, 2 p), Valverde, Postigo (1) -sete inicial- Salvarrey (p.s.), Torriko (7), Vallés (2, 1 p), Lon (2), Nikolai, Sola (1) Lastra e Samuel (p.s.).

SD TEUCRO: 27 (13+14): Santana (p), Cangiani (3), Póveda (1), Cutura (6, 2 p), Bela (1), Fischer (10), Iván Fernández (1) -sete inicial- Lloria (p.s.), Rial (1), Domingo Mosquera, Gehrhardt (1), Samu Pereiro (1), Sergio Pérez (2) e Piovarczki.

Árbitros: Fernández Molina e Murillo Castro. Excluíron dous minutos a Diego, do Sinfín; e a Rial (2), Póveda (2), Iván Fernández, Bela e Cutura, do Teucro.

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 4-5, 7-7, 9-9, 12-11, 15-13 (descanso), 17-16, 22-17, 25-19, 27-21, 30-25 e 32-27 (final).

Incidencias: Partido da décimo sexta xornada da liga Asobal disputado no Pavillón da Albericia (Santander). Uns 1.100 espectadores.