Partido entre Cortegada e Arxil en Fontecarmoa © Diego Torrado

O Club Baloncesto Arxil chama á afección de Pontevedra para apoiar ás xogadoras do primeiro equipo e así encher as bancadas do CGTD. Este sábado 26 ás 19:30 horas disputarase o derbi provincial entre o CB Arxil e o Celta Zorka de Vigo, líder invicto con 14 vitorias en 14 xornadas. As de Mayte Méndez son as que levan a mellor serie de vitorias consecutivas, despois do Celta. O conxunto local logrou afastarse do descenso grazas a estes últimos bos resultados. A afección espera que Carla Fernández continúe coa súa serie anotadora tras lograr 22 puntos na remontada da xornada pasada ante o Mataró.

Na mesma cancha, o domingo ás 12:00 horas, o Arxil Mafari Café xógase o liderado enfrontándose ao Maristas da Coruña que está invicto como visitante. Lino Vázquez, adestrador local, recupera a Natalia, Xara e Marta, ausentes no partido anterior.

Pola súa banda, o Junior Galega do Arxil, penúltimo clasificado, recibe ao Pío XII, cuarto clasificado, o domingo ás 19:00 horas no Campus Universitario de Pontevedra. As locais esperan ter a concentración necesaria para aguantar o xogo e aproveitar o factor campo, segundo Lino Vázquez.

O Cadete Galega enfróntase o sábado ás 17:00 horas no Universitario ante o Celta de Vigo.

O Cadete de segunda división xoga no Pavillón do San Narciso o sábado ás 12:00 horas ante o Peixe Galego, encontro que se suspendeu o 17 de decembro pola inestabilidade da pista. O partido renovarase no minuto 7 cun empate a 4.

O domingo ás 10:00 horas o Arxil Bon Pollo desprázase a Porriño coa intención de gañar ao PBB A para a segunda fase.

O equipo de Preinfantil Galega busca meterse entre os catro primeiros postos nun partido que se disputará o sábado ás 12:00 horas no Campus Universitario de Pontevedra ante o Xinzo de Limia.

O Infantil Segunda División desprázase o domingo a Cesures para disputar un encontro complicado ante o Extrugasa ás 17:00 horas.

En Minibasket, o domingo ás 12:00 horas o Arxil A xoga na cancha do Seis do Nadal con posibilidade de gañar e meterse entre os catro primeiros postos.

En segunda división hai dobre enfrontamento o sábado. Por unha banda O Arxil B xoga ante o Extrugasa en Cesures ás 16:00 horas, mentres que o Arxil C se enfronta ás 10:00 horas ao Xuven Cambados no Universitario.

O Premini Arxil A xoga ante o Meco o sábado ás 10:00 horas no Universitario, e o Premini C nos Salgueiros ante o Boa Vila ás 12:00 horas.