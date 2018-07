Prata para o pontevedrés Fernando Echávarri no Europeo da clase Nacra 17 de vela

Gran resultado para o catamarán olímpico do pontevedrés Fernando Echávarri e a súa compañeira Tara Pacheco no campionato de Europa de Nacra 17.

Tras seis xornadas de competición en augas de Gdynia (Polonia), a tripulación española proclamouse subcampioa de Europa de Nacra 17 -bronce na clasificación open- despois de pelexar entre os postos altos da táboa desde a primeira xornada de campionato.

En total, Fernando e Tara acumularon na súa marcadora tres vitorias e outros catro podios parciais nas 14 probas de clasificación disputadas, o que lles permitiu acceder á Medal Race cunha vantaxe de 20 puntos sobre o cuarto clasificado e coa terceira posición da xeral open xa asegurada.

Finalmente, cun oitavo na gran final, os regatistas Movistar sentenciaban o Europeo no terceiro caixón do podio absoluto e segundos na clasificación europea.

Unha vez en terra, Echávarri mostrouse satisfeito polo campionato. Explicou que "o ano pasado fomos segundos no Europeo e este ano non pensabamos que estariamos tan arriba, sobre todo por falta de horas e polos puntos fracos que aínda temos que mellorar, pero conseguimos non fallar nas condicións que se nos dan ben e iso deunos marxe para os días nos que houbo vento co que non imos tan ben".

Por diante, os italianos Ruggero Tita e Caterina Banti son os novos campións de Europa da clase tras dominar a clasificación desde o principio do campionato. O segundo caixón do podio ocupouno nesta ocasión o equipo neozelandés formado por Gemma Jones e Jason Saunders.

Agora, Fernando e Tara regresan a casa co obxectivo de repoñer forzas antes de viaxar a Aarhus para o Mundial de Nacra 17, que se celebrará o próximo mes de agosto.

Para ese Mundial, sinalou o pontevedrés, "temos que tentar manter as cousas boas que temos e reforzar os problemas que tivemos nas condicións nas que fallamos". Engadiu que "non temos todo o tempo que nos gustaría por diante, pero sen dúbida imos tentar facer un bo campionato".