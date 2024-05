Empate do Poio Pescamar fronte o Castro para finalizar a liga regular (2-2)

Cos deberes de clasificarse para o play-off polo título xa feitos, o Poio Pescamar afrontou este sábado o último partido da liga regular con total tranquilidade e coa vista posta no que está por vir.

En canto á partida fronte ao FSF Castro, foi o conxunto local o que se mostrou máis sólido e forte, polo menos durante a primeira metade, obrigando a Sandra Buzón a intervir unha e outra vez para evitar unha maior goleada.

Con todo, a gardameta conserveira non puido facer nada para deter o tanto rival aos oito minutos de xogo. Parede entre Dani Sousa e Luísa Mayara e gol desta última.

As ocasións fóronse sucedendo en ambas as porterías pero o segundo gol dunhas, e o primeiro das outras, seguía sen chegar.

#Ante esa situación, Luis López-Tulla optou polo xogo de cinco do seu equipo con Rocío Gómez como porteira xogadora, pero en lugar de dar resultado, foi o conxunto local o que fixo o 2-0 tras un saque en longo da gardameta que Dani Sousa enviou á rede.

E en menos dun minuto o choque cambiou por completo. Laura Uña, desde a esquina, púxoa no segundo pau e Lara Balseiro apareceu para recortar diferenzas, e segundos despois, Uña disparou e Luísa Mayara rozou o esférico con tan mala sorte que acabou na rede.

Co 2-2 o Poio Pescamar seguiu xogando de cinco disposto a ir a por os tres puntos e o Castro fixo o propio a menos de tres minutos do final, con todo o marcador non se volveu a mover e ambos os equipos tivéronse que conformar cun punto cada un para finalizar a liga regular.

Consulta a acta nesta ligazón