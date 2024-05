O Poio Pescamar entra en modo play-off, con viaxe para afeccionados ao primeiro partido en Burela

Con ilusión. Así afronta o Poio Pescamar a que será a súa segunda presenza consecutiva (e tamén segunda vez na súa historia) no play-off polo título de liga de Primeira División tras a remontada protagonizada na segunda volta do campionato.

O conxunto vermello chegou a estar a 11 puntos do cuarto posto, pero reaccionou e agora non renuncia a dar a sorpresa.

De novo, do mesmo xeito que a pasada tempada, o rival por un posto na final será o temible Burela Pescados Rubén, un vello coñecido ao que se enfrontará o vindeiro sábado por sexta vez esta campaña.

Poio e Burela medíronse en liga (2-0 en Burela e 1-5 na Seca), en Copa da Raíña (4-2 para as lucenses), na final da Supercopa de España (1-0 para o Burela) e nas semifinais da Copa Galicia, o único precedente positivo ao bloque conserveiro (3-3 e pase á final por penaltis).

Pouco importarán estes resultados unha vez rode o balón, pero si será un punto a favor do Poio Pescamar o apoio nas bancadas. Por iso desde o club movéronse para facilitar o desprazamento da Marea Vermella para o primeiro partido da semifinal, o vindeiro sábado 1 de xuño (18.00 horas) no pavillón de Vistalegre.

O custo do autocar habilitado e entrada será de 10 euros para o público adulto (5 euros no caso de menores de 12 anos), con saída desde A Seca ás 14.00 horas do sábado e regreso tras o partido. Os interesados poden anotarse a través do Whatsapp (634 296 299).