O sindicato de futbolistas AFE homenaxea a Charles Dias

Homenaxe a Charles na asemblea de AFE © Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)

Un ano despois da súa retirada do fútbol profesional, Charles Dias segue a recibir recoñecementos á súa gran traxectoria.

O último chegou por parte da Asociación de Futbolistas Españois (AFE), que entregou unha distinción ao actual secretario técnico do Pontevedra Club de Fútbol no marco da Asemblea Xeral Ordinaria do sindicato.

Foi en concreto no punto 7 da orde do día, 'Honras e distincións', no que AFE recoñeceu a futbolistas que recentemente colgaron as botas "pola súa traxectoria e polo legado que deixaron".

Ademais de Charles foron homenaxeados polo mesmo motivo Erika Vázquez, Jorge Molina e Olga García.

"Unha verdadeira honra e un orgullo que que siga portando o noso escudo día a día", sinalou pola súa banda o Pontevedra Club de Fútbol tras compartir a distinción a unha das súas máximas lendas deportivas.