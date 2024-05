Triunfo ante o Arteixo do Arosa, que defenderá a terceira praza na última xornada (2-1)

O Arosa disputou este domingo o seu último partido da liga regular na Lomba e celebrouno ao grande cunha nova vitoria diante do Atlético Arteixo. Os de Luisito gañaron grazas aos goles de Javi Pereira e Rubo, pero terán que esperar á última xornada para asegurar a terceira praza.

En canto ao enfrontamento, os de Vilagarcía foron claros dominadores e estiveron a piques de adiantarse á media hora de xogo.

Ao fío do descanso, o Arosa volveu gozar de varias opcións de gol. As máis claras as de Santi Gegunde, que rematou a mans do porteiro, e a de Cotilla, pero o seu disparo de lonxe foise desviado.

Ese foi o anticipo do 1-0 e é que acto seguido, Javi Pereira recolleu o esférico en campo contrario e púxolla a Gegunde, que se penetrou na área e devolveulla ao extremo para que só no man a man co porteiro batéseo con toda a calma do mundo.

Ao comezo do segundo tempo o partido baixou o ritmo e os de Luisito tiveron problemas para chegar a portería rival. O técnico axitou o banco e Rubo e Martín Diz perdoaron nada máis ingresar no terreo de xogo. O Arteixo, en cambio, aproveitou a que foi a única acción de perigo para devolver o empate ao marcador por medio de Edu.

Nos minutos finais o Arosa volveu ser dominador e nunha xogada de dianteiro puro Rubo fixo o 2-1. O dianteiro foi á presión do gardameta e rouboulle o esférico para facer a pracer o gol que deu a vitoria ao seu equipo.

Agora, os de Vilagarcía deberán esperar á última xornada para asegurar a terceira praza xa que, en caso de perder e a UD Ourense de gañar, arrebataríanlla.

Consulta a acta nesta ligazón