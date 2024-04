Sergio Troitiño pon rumbo ao Europeo coa súa prata na President's Cup, con Arlet Ortiz bronce

Sergio Troitiño, na President's Cup de Tallin coa súa adestradora Belén Asensio © Federación Galega de Taekwondo Arlet Ortiz, na President's Cup en Tallin © Federación Galega de Taekwondo

Grandes resultados para o taekwondo pontevedrés, e en especial para o marinense, no prestixiosa President's Cup disputada a fin de semana en Tallin, capital de Estonia.

O resultado máis destacado foi a medalla de prata conseguida por Sergio Trotiño (Mat's de Marín) na categoría de -87 quilos, medalla que ademais lle outorga o billete para o Campionato de Europa Sub-21.

Troitiño, cabeza de serie número 5 do torneo, estreouse vencendo o mexicano José Pastor en dous asaltos (12-0 e 15-2). No segundo combate esperaba o cuarto favorito, o polaco Adrian Wojtkwoviak, e de novo chegaría a vitoria en dúas mangas (15-4 e 11-2) para avanzar ata as semifinais.

Esperaba o rival máis duro da President's Cup e actual número 5 do mundo, o chinés Mingkuan Meng, ao que superou por 13-4 e 9-7 demostrando o seu gran momento de forma e coándose na final. Con todo na pelexa polo ouro Sergio Troitiño optou pola retirada por molestias na perna e pensando no Europeo Absoluto que se disputa dentro de dúas semanas en Belgrado.

Tamén subiu ao podio en Estonia, no seu caso cun bronce, Arlet Ortiz (Mat's) no peso de -62 quilos. A marinense realizou un gran torneo superando en primeira rolda á letona Jarina Volosina, na segunda á ucraína Mariia Labuzova e en cuartos de final á norueguesa Karoline Gjelsvik, principal cabeza de serie. Xa na semifinal non puido con todo gañar á chinesa Zongshi Luo, toda unha campioa mundial.

Na President's Cup tamén comptieiron Silvia Otero (Mat's) superando á grega Gesthimani Georgiadou no seu primeiro combate pero caendo no segundo fronte á croata Bruna Duvancic, e Yadira Reimúndez (Mat's) que perdeu en primeira rolda contra a polaca Julia Sereda.

EKATERINA REBÓN, PRATA JÚNIOR

En categoría júnior destacou o resultado obtido por Ekaterina Rebón (Número Phi de Caldas de Reis), cunha medalla de prata que lle vale tamén a clasificación para o Europeo Sub-21 que se celebrará en novembro en Saraievo, do mesmo xeito que Sergio Troitiño aínda que o resultado deste produciuse en categoría sénior.

Ekaterina realizou unha gran competición, sendo só superada na final pola croata Ivanova Jelic.