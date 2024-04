O Cisne xogará na casa o pase á fase final do Campionato de España Xuvenil

Pontevedra foi designada como sede dun dos sectores do Campionato de España Xuvenil de Balonmán, co Club Cisne como un dos equipos implicados.

Desta forma o Pavillón Municipal dos Deportes acollerá unha competición que xa se disputou a beiras do Lérez no ano 2022.

As novas promesas do Cisne gañaron un sitio entre os 32 equipos que loitarán do 26 ao 28 de abril por un dos oito billetes que dan acceso á fase final do Nacional, co histórico triunfo conseguido no ano 2021 aínda na memoria colectiva.

No caso do equipo pontevedrés, quedou encadrado no Sector A xunto a Anaitasuna 'A', Primaflor Aguias e Trops Málaga.

Unha competición para gozar e na que só o primeiro clasificado logará o pase á fase final.