Derrota do Waterpolo Pontevedra ante o líder Alcorcón (14-12)

O Waterpolo Pontevedra caeu esta fin de semana contra o CN Ciudad de Alcorcón, actual líder da clasificación do grupo D de Primeira División Nacional Feminina, e aínda dispón de dous partidos de marxe para conseguir a permanencia na categoría.

O equipo de Lérez viaxou a Madrid coa intención de loitar polos tres puntos e certificar a permanencia matematicamente, pero esta terá que esperar, polo menos, ata a próxima xornada, na que se enfrontará ao pechacancelas Zaragoza no Complexo Deportivo Rías do Sur.

En canto ao atopo fronte ao Alcorcón, estivo marcado fundamentalmente pola igualdade entre ambos os conxuntos. Cando un conseguía unha pequena diferenza de dous goles, o outro enseguida reaccionaba para manter o pulso e conseguir o empate.

E co empate a seis alcanzouse o último e definitivo cuarto. Irene Esteban anotou nada máis comezar o parcial, pero o Alcorcón cos goles rápidos de Patricia Fernández, Laura Donas e Daniela Pajares volteó o marcador para poñer contra as cordas ás pupilas de Kike García (9-7).

Irene Esteban seguiu metendo presión sobre o resultado, pero eran as locais as que se atopaban máis cómodas e non perdoaban para portería, especialmente no último minuto de xogo, no que anotaron os dous goles definitivos que lle deron o triunfo (12-10).

