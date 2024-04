Luz verde dos accionistas do Pontevedra á nova ampliación de capital por valor de 721.000 euros

Xunta Xeral de Accionistas do Pontevedra Club de Fútbol no Pazo da Cultura © Mónica Patxot

Os accionistas do Pontevedra Club de Fútbol aprobaron este luns a proposta presentada polo Consello de Administración da entidade nunha Xunta Xeral Extraordinaria para iniciar unha nova ampliación de capital, tras a paralización xudicial do proceso iniciado o pasado mes de setembro.

A diferenza daquela ampliación, a que agora conta con luz verde para ser iniciada terá un valor de case o dobre da frustrada polas denuncias do grupo opositor á dirección do club. En concreto o proceso que se propuxo é de 721.188,30 euros, mediante a emisión de 1.030.269 novas accións cun valor nominal de 0,70 euros.

A variación nas cifras (a anterior ampliación era de 373.599,10 euros) responde á eliminación da prima de emisión a cada nova acción, detalle do que, entre outros aspectos, queixouse o grupo opositor na súa demanda xudicial.

"Por un pequeno defecto formal volmemos á casilla de saída. Quen foi o prexudicado? O Pontevedra Club de Fútbol", afirmou na súa intervención o conselleiro responsable da área económica do club, Enrique Mariño, defendendo a necesidade de "recapitalizar o club" porque "a cifra de fondos propios está por baixo da metade do capital social". Mariño recoñeceu que "se a situación do Pontevedra en xuño do ano pasado era mala cun exercicio de perdas agora non pode ser mellor". De feito de non levar a cabo o proceso "estariamos en causa de disolusción, é unha obrigación deste Consello de Administración propoñer esta ampliación de capital", chegou a dicir o conselleiro.

O obxectivo, explicou, é recuperar as cifras do fondo de manobra da entidade que permitan afrontar sen problemas os pagos a curto prazo do club, xa que "consideramos que é a mellor forma de financiamento para a entidade".

En canto á ampliación anulada polo xulgado, informou, acudiron 60 accionistas e "recadamos 348.366,60 euros", pero segundo engadiu a presidenta, Lupe Murillo, "curiosamente o que non puxo un só céntimo foi o que impugnou".

Aprobada agora pola maioría de accionistas a nova ampliación, o acordo debe ser agora publicado no Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), momento no que empezará a contar o mes de prazo que se dará aos interesados en facerse con novas accións.

Será en todo caso un proceso que "se efectuará nunha única fase e será exclusiva para os actuais accionistas na mesma proporción á súa porcentaxe de participación no capital social", explicaba xa o Pontevedra na convocatoria da Xunta Xeral Extraordinaria.

O representante do grupo opositor á dirección do club anunciou a súa intención de volver impugnar a nova convocatoria.