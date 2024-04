Xornada de alpinismo na UNED de Pontevedra

Paco Monedero, alpinista © UNED Pontevedra

O centro universitario da UNED de Pontevedra expón para o vindeiro venres 5 de abril unha xornada deportiva, centrada no alpinismo.

Paco Monedero, alpinista, guía de montaña e experto en supervivencia presentará ás 18.00 horas o seu quinto documental, a través do cal se recolle a ascensión ás montañas máis altas de cada un dos continentes e os polos, un proxecto que moi poucas persoas puideron conseguir no mundo e que se bautizou como 'The Seven Summits' (Os 7 Cumes).

Trátase dunha proxección gratuíta e exclusivamente en liña, en directo ou en diferido que forma parte das actividades divulgativas postas en marcha polo Departamento de Extensión Universitaria coordinado por Rafael Cotelo Pazos.

A actividade será presentada por Víctor M. González Sánchez, director do Centro Asociado da UNED en Pontevedra, co obxectivo de achegar ao público unha experiencia deportiva, de aventura e supervivencia como poucas.

Tras a proxección do documental o propio Paco Monedero ofrecerá uan charla sobre as súas vivencias e o afán de superación, motivación persoal e esforzo que lle levaron a conquistar a súa meta.