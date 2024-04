Borja Domínguez consolídase no once do Pontevedra

No verán era un dos homes chamados a ser importante no Pontevedra, por traxectoria e polo seu rendemento pasado en Pasarón, pero unha lesión na primeira xornada de liga, na que partira como titular, fixo que Borja Domínguez perdese protagonismo.

Dez xornadas estivo fóra de combate o centrocampista vigués, e cando volveu, xa en novembro, o equipo granate funcionaba como un reloxo tras encadear varias goleadas cun once inicial moi definido.

Desde entón Borja, partindo case sempre desde o banco, foi achegando o seu gran de area, pero sen o peso no equipo que se lle presupoñía antes do inicio da liga.

O 8 granate non volveu ser titular ata a primeira xornada da segunda volta en Torrelavega, ante as baixas por sanción de Churre e Chiqui, completando por primeira vez os 90 minutos de partido, e volveu entrar no equipo na xornada 22 en Guijuelo pola ausencia de Samu Mayo. Repetiu unha semana despois contra o Coruxo en Pasarón, encontro no que marcou o 3-1.

Ese día compartiu once inicial con Samu Mayo, futbolista cuxa baixa por problemas físicos permitiulle volver xogar de titular na xornada 26 contra o Avilés en Pasarón.

A partir de aí Borja, que ata entón xogara case sempre máis adiantado, foise facendo forte na posición de pivote por diante da liña defensiva. Certo é que o seguinte choque no campo do Rayo Cantabria compartiu centro do campo con Samu, pero despois terminou sentando a un home que ata a data parecía intocable nos plans de Yago Iglesias.

Domínguez repetiu no equipo titular nos partidos contra Marino de Luanco e Arandina, con Mayo no banco. En total catro titularidades consecutivas e completando todos os minutos en todas esas xornadas, asumindo galóns no Pontevedra co obxectivo de dotar de maior fluidez ao xogo combinativo dos granates.

No global, no que vai de tempada, Borja Domínguez participou en 20 encontros de liga, oito deles partindo como titular, para un total de 867 minutos sobre o céspede.

ÁLEX GONZÁLEZ, BAIXA POR SANCIÓN CONTRA O COVADONGA

A última xornada de liga deixou noutra orde de cousas a quinta amoestación do curso para Álex González, polo que se o Comité de Competición confírmao o capitán será baixa por sanción para o duelo do próximo domingo en Pasarón fronte ao Covadonga.

Co seu previsible castigo Benjamín Garay queda como único futbolista apercibido no plantel.