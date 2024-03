Iria Méndez álzase co Gran Premio Cidade de Pontevedra

Gran Premio Cidade de Pontevedra de ciclismo feminino © Cristina Saiz

Por cuarto ano consecutivo, a Boa Vila acolleu a Copa de España Féminas de ciclismo na estrada coa disputa do Gran Premio Cidade de Pontevedra, que coroou nesta ocasión á corredora murciana do Eneicat Irene Méndez. Susana Pérez chegou a poucos segundos e convértese en nova líder da xeral.

A competición arrincou ás 9:00 horas coa carreira da categoría cadete, onde se viviu un bonito doe entre as favoritas Alejandra Neira e Lidia Castro, quen finalmente levou a vitoria. A do Río Miera impuxo a súa velocidade na chegada a meta e avantaxou nuns metros á do Cambre, que conserva o liderado da competición. Adriana Vargas (Baix Ter) foi terceira.

Posteriormente foi a quenda das categorías júnior e máster, que compartiron unha carreira que liderou a máster 40 Montserrat Pereiro. A corredora da Cartoleña foise en solitario e fíxose coa vitoria cando as júnior aínda non cruzaran a liña de meta. Foi entón Leyre Almea (Río Miera) a que no sprint fíxose co triunfo, seguida de Izaro Etxarri (Andoaingo) e Ane Berastegui (Ecológicos Navarra).

En categoría máster 30, a vitoria e o liderado era para Hanna Tamoudi (La Carloteña), por diante das súas compañeiras Beatriz Gallego e Tuxa Fernández. En máster 40, secundaron no podio á líder Monsterrat Pereiro, Úrsula Ospina (Ratpenat) e Verónica Palazuelos (Tenerife Bike Point). En máster 50, Rosa Marques levou a vitoria, con Raquel Montañés como segunda clasificada.

Por último, preto das 12:45 horas, celebrouse a carreira máis esperada, a das elite-sub23. Cun percorrido de 88 quilómetros marcados pola forte calor, as ciclistas tiveron que subir dúas veces ao Alto da Porteliña, cotas crave para o devir da proba.

Eneicat e Canyon tomaron o control da carreira nos primeiros compases, pero o pelotón mantívose xunto e os primeiros ataques producíronse a escasos quilómetros. Claudia San Justo (Eneicat) e Inna Abaidullina (Matos Mobility) apenas tiveron unha renda de 30 segundos sobre o pelotón e ambas foron neutralizadas polo grupo antes de afrontar a última ascensión á Porteliña.

Alí apareceu Irene Méndez (Eneicat) e o seu altísimo ritmo con lle que se descolgou dos seus rivais excepto da surafricana do Canyon Maud Elanie Lle Roux, que se pegou a ela. As dúas corredoras chegaron cunha vantaxe mínima a último quilómetro, onde o pelotón seguiu recortando distancias.

Con todo, a murciana aguantou o envite para alzarse coa súa primeira vitoria na Copa de España, Susana Pérez (Massi Baxi Ter) fíxose co segundo posto ao sprint e, Lle Roux, co terceiro.

Pola súa banda, a mellor sub23 en Pontevedra foi Paula Blasi (Massi Baix Ter), mentres que Angie Londoño (Abadiño) vístese coa honorífica camisola desta categoría.