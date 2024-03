Satisfacción no Froiz co traballo do equipo na Volta a Estremadura

O Grupo Deportivo Supermercados Froiz pon fin á Volta Estremadura despois dunha dura semana na que o equipo se mostrou como un dos máis solventes da carreira.

Desde a dirección da escuadra alimenticia han admitido estar "moi satisfeitos do traballo feito e a regularidade do equipo" durante a competición.

Nas dúas primeiras etapas da Volta o Froiz logrou os seus mellores resultados con Lucas Lopes e Juan Pablo Ortega, que obtiveron un sexto e décimotercer posto na xeral. Lopes, ademais, foi terceiro na xeral da montaña e sprines especiais.

Na xornada do sábado, Ángel Maneiro entrou décimo en meta cun final no alto onde chegou un grupo de 15 corredores completamente roto, situándose desta forma no oitavo posto da xeral a falta da etapa reina.

Na penúltima etapa, ademais, estivo en xogo o Trofeo Zamora, que como cada ano houbo chegada ao sprint tras 80 quilómetros moi rápidos onde o Froiz meteu a tres corredores aínda que sen opcións ao podio.

O domingo chegou o momento de correr a etapa reina, a máis dura de toda a competición, cun trazado de 160 quilómetros e na que se disputou o Trofeo Caja Rural.

A carreira estivo marcada polos continuos ataques, pero Lucas Lopes soubo responder e chegou aos últimos metros nun grupo de cabeza con só tres corredores máis. O deportista do equipo pontevedrés foi o primeiro en atacar ao sprint, pero cando xa todos o vían gañador, outro corredor superouno en liña de meta e gañoulle por un 'tubular'.

¡Victoria para Juan Pablo Sossa (@CCRiasBaixas)! ¡José Luis Faura (@ccpadrones) se hace con la general! Final de photo-finish, del que esperamos confirmación de los jueces@Ciclismoextrema#EstamosDeVuelta pic.twitter.com/LtlthzEw3h — Vuelta Extremadura 2024 (@vuelta_ex) March 17, 2024

O Grupo Deportivo Supermercados Froiz retomará a competición tras Semana Santa coa Copa de España o día 7 de abril en Ontur.