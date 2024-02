España esfolla a margarida: Tere Abelleira, descartada para a semifinal da Liga de Nacións

Era o esperado e con todo a Selección Española de Fútbol, ou máis ben a seleccionadora Montse Tomé, xogou estes días ao gato e ao rato para non dar pistas a Países Baixos para a semifinal deste venres (21.00 horas) da Liga de Nacións, na que un triunfo supoñería a clasificación de España para os Xogos Olímpicos.

O combinado nacional iniciou a súa concentración o luns con 25 futbolistas, pero só 23 podían entrar na lista final para o encontro. Entre elas estaban a pontevedresa Tere Abelleira e a dobre balón de ouro Alexia Putellas, ambas aínda sen a alta médica das lesións que lles impediron participar cos seus clubs nas últimas semanas.

A pesar desta situación non foi ata primeira hora deste venres, concluído o prazo oficial dado por UEFA para confirmar a convocatoria, cando se fixeron oficiais os descartes de Tere e Alexia, que non estarán por tanto nun partido decisivo, aínda que permanecen na dinámica da Selección.

Abelleira de feito non completara aínda ningunha sesión ao ritmo das súas compañeiras, debido á lesión no psoas da que se está a recuperar, polo que a súa presenza na fase final da Liga de Nacións parecía case que unha quimera. Aínda así a seleccionadora quixo apurar ao máximo as posibilidades ao ser a centrocampista do Real Madrid unha peza clave nos seus esquemas.

A súa ausencia na semifinal deste venres non impediría, no caso de que a adestradora así o decida, que poidan entrar na lista para a gran final do mércores 28 de febreiro, tamén en Sevilla, ou no duelo polo terceiro e cuarto posto.