Poio Pescamar e Marín Futsal vencen a Burela e Castro e cítanse na final da Copa Galicia

Xa hai final para a Copa Galicia de Fútbol Sala, e será todo un 'derbi dá ría' entre Poio Pescamar e Marín Futsal tras superar ambos as dous semifinais do trofeo autonómico disputadas este mércores 14 de febreiro.

Triunfo de mérito especialmente foi o do Poio Pescamar en Ribadeo, ao tomarse o desquite da súa recente derrota na final da Supercopa de España superando, por penaltis e nun emocionante partido, o potente Burela Pescados Rubén (3-3).

O cadro conserveiro fíxoo ademais con moita personalidade, recuperándose dun marcador que moi pronto se poñía un 2-0 en contra cos goles de Elena en propia meta e Emily no minuto 6.

Marta no minuto 7 recortaba distancias e Laura Uña, no 15, restablecía unha igualdade coa que se chegaría ao descanso.

As vermellas completaron a remontada co 2-3 de Laura Uña nada máis reiniciarse o choque, pero Antía Pérez pouco despois convertía un 3-3 que xa non se movería a pesar de todos os minutos que restaban por xogar.

Así se chegou aos lanzamentos de penalti, onde o Poio Pescamar mostrouse moi seguro con tantos de Rocío Gómez, Laura Uña e Irene unidos á gran actuación desde a portería para terminar de eliminar á súa particular besta negra.

Consulta a acta do Burela Pescados Rubén - Poio Pescamar.

FSF CASTRO - MARÍN FUTSAL

Ata a pista do FSF Castro tivo que desprazarse pola súa banda, na segunda semifinale de Copa Galicia, o Marín Futsal, que volveu dar síntomas claros de melloría no seu xogo para lograr unha clara vitoria por 0-3.

Foi con todo un encontro máis traballado do que parece polo marcador final, e é que este non se moveu ata o fío do descanso co 0-1 de Carolina Bravo.

Con vantaxe o conxunto marinense tivo que aplicarse a fondo para manterse firme esperando a oportunidade de sentenciar, o que non se produciu ata os minutos 35 e 36 con tantos de Carolina Pedreira e Débora Lavrador.

Consulta a acta do FSF Castro - Marín Futsal.