O Poio Pescamar recupérase tras a Supercopa e golea o Rayo Majadahonda

Superado o pau da final da Supercopa de España ante o Burela, o Poio Pescamar regresou á competición ligueira logrando a terceira vitoria consecutiva na competición e, ademais, goleando o Rayo Majadahonda.

Empezou o partido co cadro conserveiro marcando o seu dominio para gozar dunha primeira dobre ocasión por medio de Rocío Gómez que non logrou superar a Raquel. Foi só un aviso, e é que practicamente na seguinte xogada, a xogadora vermella non perdoou e bateu á gardameta cun disparo cruzado dentro da área.

O asedio do Poio continuou e o 0-2 non tardou en chegar. Elena Aragón viu a Martita no segundo pau e esta rematou a pracer.

Con todo, cando as visitantes estaban a xogar os seus mellores momentos chegou o castigo do Rayo Majadahonda. Elena Aragón perdeu o esférico e Peque reduciu distancias.

Pero a alegría durou pouco ás locais e é que dous minutos despois chegou o terceiro tanto das vermellas. Irene roubou a carteira ao seu par e deixou para Carla Ayensa, que sen oposición subiu o 1-3.

Emilio Céspedes parou o tempo cando restaban 8:20 para o descanso, pero en lugar de dar coa tecla para reverter a situación ocorreu o contrario e Laura Uña, cunha maxistral definición, puxo o 1-4.

Parecía que ao descanso chegaríase con ese resultado, pero Andrea Feijoo, ao fío do intermedio, recortou diferenzas.

Tras o paso polos vestiarios o festín goleador continuou. Laura Uña buscou o pase a unha compañeira, pero o esférico tocou en Pizzi e coouse na rede.

Pitxi entrou como porteira xogadora no minuto 32 e despois dunha boa carreira, Andrea Feijoo volveu apertar o resultado, pero nos últimos instantes Marta castigou co 3-6 unha gran xogada con Laura Uña, e Irene sentenciou co 3-7 tras unha rápida transición.

Consulta a acta nesta ligazón