Rufo, o mellor 'pichichi' das catro primeiras categorías do fútbol nacional

A tempada de Rufino Familiar Sánchez 'Rufo' vai camiño de converterse na mellor do súltimos anos para un dianteiro granate, superando mesmo á máis recente protagonizada por Charles Dias (19 goles) no último ascenso a Primeira RFEF.

Co seu dobrete fronte ao Cayón o ariete madrileño suma xa 16 tantos nas 21 xornadas disputadas, cunha media de 0,76 goles por partido.

Unha cifra ao alcance de poucos e que de feito non só lle colocou como 'pichichi' en solitario da Segunda RFEF, senón como máximo goleador absoluto das catro primeiras categorías do fútbol nacional. Ninguén en Primeira División, Segunda División, Primeira e Segunda RFEF achégase aos seus números.

Na mesma categoría do Pontevedra os futbolistas que máis se aproximan a Rufo son Unai Romero (Alavés B) no Grupo 2 e Diego Morcillo (Guadalajara) no Grupo 5, con 14 dianas cada un, mentres que Issac Romero marcou 11 tantos co filial do Sevilla aos que engade 2 goles máis en Primeira División.

En Primeira RFEF hai un xogador que suma 15 goles co Castellón, Jesús de Miguel, mentres que tanto en Primeira División como en Segunda División os máximos artilleiros suman 14 dianas. Trátase na máxima categoría de Dovbyk (Girona), Borja Mayoral (Getafe) e Bellingham (Real Madrid) xunto con Braithwaite (Espanyol) na Segunda División.

Volvendo a Rufo, coa súa actual media empeza a soñar cos dobres díxitos, o que supoñería a súa mellor tempada realizadora e tamén ser o cuarto xogador que consegue chegar aos 20 goles un mesmo curso co Pontevedra no que vai de século. Antes fixérono Javi Rodríguez (20 goles na 02-03), Yuri de Souza (22 goles na 05-06 e 24 goles na 06-07) e Pablo Carnero (20 tantos na liga 14-15 en Terceira División).

Desde a súa chegada á Boa Vila, o dianteiro madrileño acumula xa 109 partidos coa camiseta granate entre Liga e Copa do Rei, nos que conseguiu 46 goles.