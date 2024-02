Triunfo de oficio e volta ao liderado (4-1)

Partido entre Pontevedra e CD Cayón en Pasarón © Cristina Saiz

Triunfo de oficio do Pontevedra Club de Fútbol para recuperar o liderado en Segunda RFEF. O conxunto granate aproveitou o empate do Ourense CF en Covadonga para volver á primeira posición da táboa á conta dun Cayón que lle puxo as cousas moi complicadas.

Comezou o partido co Pontevedra tendo serios problemas á hora de transicionar co balón, e é que o Cayón, cunha alta presión no medio do campo, impedía que os granates xogasen cómodos e xerasen algunha ocasión en portería rival.

Necesitaba o equipo local atopar a maneira de facer dano, pero os visitantes optaran por un xogo defensivo que estaba a ser impenetrable.

O Pontevedra non desesperou, e conforme pasaban os minutos parecía que empezaban a controlar o encontro. E así chegou a primeira aproximación clara. Apertura a Bastos a banda dereita e pase a Dalisson, que xutou cruzado e o balón saíu por moi pouco.

Novamente o brasileiro converteuse no protagonista da seguinte ocasión. Falta en tres cuartos de campo e disparo directo que Pablo Galnares sacou baixo paus.

Foi pouco antes da primeira xogada clave do enfrontamento. Yelko enviou un balón filtrado a Bastos e este puxo o balón no punto de penalti, onde Rufo controlou sen oposición e perforou a meta do Cayón. Era o minuto 27.

Tres minutos despois puido Bastos subir o 2-0 despois dun pase en longo de Churre. Pablo Galnares arriscou na súa saída e o extremo fixo un sombreiro, pero Riki despexou baixo paus. Lesionouse nesa xogada o gardameta visitante e Mario entrou no seu lugar.

Na meta contraria, Edu Sousa seguía sen intervir cando se ía achegando o descanso, pero no tempo de desconto, cando parecía que a primeira parte finalizaría en 1-0, chegou o gol do empate. Dani Salas buscou a Álvaro dentro da área, pero o seu centro se envenenó demasiado, Hermelo non chegou ao corte e o balón coouse directamente na portería.

A igualdade durou pouco, e é que tras o paso polos vestiarios o Pontevedra tardou tan só 3 minutos en volver adiantarse. Esta vez foi Yelko, de falta directa ao bordo da área, o que se converteu en goleador para subir o 2-1 e levantar do asento ao público de Pasarón.

Axitou o banco Yago Iglesias cun dobre cambio dando entrada a Álex González e Borja Domínguez en lugar de Bastos e Dalisson, e o capitán, na súa primeira posesión, puido dinamitar o choque, pero o seu disparo foise rozando o lateral da rede.

veu arriba o Cayón co paso dos minutos, xerando problemas ao contragolpe a un Pontevedra que achicaba balóns como podía. Rufo protagonizaba outra chegada de perigo, que acababa en gol anulado por fóra de xogo, e o técnico local volvía mover o banco e metía a Borja Domínguez e a Guèye (entre aplausos e apupos).

Os cambios foron o que necesitaba o Pontevedra. O 8 rozou o gol cun sublime disparo que se estrelou no traveseiro, e o senegalés converteuse nun auténtico revulsivo por banda dereita, protagonizando chegada tras chegada á área dun Cayón moi atento e firme en defensa.

Pero os locais necesitaban sentenciar e tiraron de oficio para conseguilo. Parede en banda esquerda entre Álex González e Charly, que chegou ata liña de fondo para poñer o balón na área pequena. Mario agarrou o balón pero escapóuselle das mans e Rufo, o máis listo da clase, só tivo que meter o pé para subir o 3-1.

O choque xa estaba decidido, pero o Pontevedra non se conformaba co resultado. Guèye realizou unha moi boa acción pola dereita e cedeu a Charly, que no seu segundo remate viu porta despois de que o balón pegase en Turrado.

PONTEVEDRA CF (4): Edu Sousa, Bastos (Álex González, min. 58), Hermelo, Churre, Rufo, Yelko (Charly, min. 77), Chiqui (Guèye, min. 70), Samu Mayo (Toño Calvo, min. 70), Dalisson (Borja Domínguez, min. 58), Garay e Eneko.

CD CAYÓN (1): Pablo Galnares (Mario, min. 33), Gabi (Edu, min. 62), Álvaro Díez (Montiel, min. 71), David Sanz, Carlos Cagigas (Turrado, min. 45), Chus Villar, Riki, Álvaro Santamaría (Larrueca, min. 71), Héctor Alonso, Daniel Salas e Fernando Resines.

Goles: 1-0, Rufo, min. 27. 1-1, Dani Salas, min. 45+2. 2-1, Yelko, min. 48. 3-1, Rufo, min 88. 4-1, Charly, 90+6.

Árbitros: Eduardo Rodríguez García, auxiliando en bandas por Eduardo Soro Rodríguez e Avelino González González (Asturias). Amoestaron a Samu Mayo (54') e Hermelo (73') no Pontevedra e David Sanz (23'), Gabi (min. 59) e Larrueca (72') no Cayón.

Incidencias: Partido da xornada 21 de liga en Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón #ante 2.525 espectadores.