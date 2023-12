A primeira visita do Pontevedra á Cidade das Burgas desde a desaparición do CD Ourense

A visita á cidade de Ourense é unha das máis repetidas de toda a historia do Pontevedra Club de Fútbol, e con todo a deste sábado 9 de decembro (16.30 horas) será diferente a todas, e é que será a primeira vez que o equipo granate pise a Cidade das Burgas en liga desde a desaparición do Club Deportivo Ourense no ano 2014.

A última visita pontevedresa á capital ourensá produciuse na campaña 2011-2012 en Terceira División. Aquel ano o CD Ourense quedaría campión de grupo subindo a Segunda B, onde gozaría das dúas últimas tempadas da súa historia antes de verse abocado á desaparición.

En total o Pontevedra e o Ourense coincidiran ata entón en 34 tempadas ao longo da súa historia entre Segunda, Segunda B e Terceira División, ademais de cruzarse en dúas ocasións na Copa do Rei.

Agora, máis de 11 anos despois da última visita ao Estadio do Couto, o conxunto da Boa Vila volve afrontar un desprazamento á cidade termal, pero faio ao campo municipal de Oira e ante un rival ao que nunca se mediu.

Será un duelo inédito ademais co liderado en xogo do Grupo I de Segunda RFEF, categoría na que milita por segundo ano na súa historia o Ourense CF, xa que nin coa súa actual denominación nin cando se chamaba Ponte Ourense, desde a súa fundación en 1977, ambas as dúas entidades coincidiron na mesma categoría.

Si chegou a coincidir co filial granate en Preferente, un segundo equipo pontevedrés que tamén se cruzou co outro equipo da cidade, a UD Ourense, fundada en 2014 tras a desaparación do Club Deportivo e inédita por agora ante o primeiro equipo do Pontevedra.

En canto ao actual Ourense CF, tras salvar a pasada campaña a categoría con apuros no play-out pola permanencia, este curso está a protagonizar unha liga sobresaliente como líder de grupo con 30 puntos, grazas a 9 triunfos, 3 empates e só 2 derrotas. unha nacasa contra o Zamora (0-3) e a segunda a pasada xornada no feudo do Coruxo (2-1).