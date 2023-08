Revenidas cumpre 20 anos redobrando a súa aposta polo talento galego, feminino e emerxente

O festival Revenidas, que se celebrará en Vilaxóan (Vilagarcía de Arousa) entre os días 7 e 10 de setembro, celebrará os seus vinte anos de vida redobrando a súa aposta polo talento "galego, feminino e emerxente" e polo seu compromiso co territorio.

A organización estima que esta será a edición máis exitosa da súa historia, xa que os 6.500 abonos que se puideron á venda esgotáronse desde un mes antes do inicio do festival, logrando "crecer sosteniblemente sen perder a súa identidade nin o apego ás súas raíces".

Así o subliñou o seu director, Xoán Quintáns, que explicou que o Revenidas contará este 2023 cun orzamento superior aos 200.000 euros e xerou 300 postos de traballo, a maior parte persoas do municipio no que se celebra.

Para o responsable do festival, a edición deste ano "é moi Revenidas" xa que segue fiel á liña marcada desde os seus inicios cunha programación "para todos os públicos", unha ampla programación paralela e un cartel de artistas moi vinculados con Galicia.

O Revenidas comezará o xoves 7 de setembro coa presenza de Desakato, Panteón Rococó, Ana Tijoux e Sara Hebe, tres dos grandes nomes da nova escena latinoamericana; HYDN, Tremenda Jauría, The Skarnivals e Arrythmia.

O venres 8 xuntaranse o valencianos Zoo e Los Chikos del Maíz, Fillas de Cassandra, a gran revelación da música galega; o principal expoñente da música electrónica en eúscaro, Zetak; Tropa do Carallo, Sheila Patricia, La Regadera e Rebeliom do Inframundo.

Ska-P encabezará o sábado 9, xunto co concerto especial que dará Dakidarría polos seus vinte anos de carreira, Rodrigo Cuevas, Heredeiros da Crus, La Élite Lamatumbá, Nativa, Kiza, O Rabelo, Familia Caamagno, Mondra, The Rapants e Me Fritos and the Gimme Cheetos.

A xornada do domingo 10, na que se celebrará a tradicional sardiñada popular e a gala de circo solidaria, contará na parte musical coas actuacións de Uxía Lambona e a Banda Molona, La Yaya DJ e Xosé Lois Romero e Aliboria.

Haberá ademais roteiros por Vilaxoán guiadas polo músico Xurxo Souto e os aclamados concertos acústicos a bordo dun barco, con aforo para doce persoas, que darán Zeltia Irevire, Sheila Patricia, Antía Ameixeiras, MJ Pérez, Su Garrido e Tanxugueiras.

O alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, subliñou que "poucos festivais, por non dicir ningún, ten tanto sentido, tanta identidade propia e tanto vínculo co seu territorio" como o Revenidas, que contribúe ademais a "alongar o verán" no municipio.

A este respecto, o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, destacou a importancia deste tipo de festivais "non só pola súa repercusión no sector cultural" senón polas sinerxias que comparten coa hostalería ou o turismo.