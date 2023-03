Furious Monkey House estrea 'Oneiric', o seu terceiro álbum de estudo

Portada do disco 'Oneiric' © Esmerarte Industrias Creativas

A banda pontevedresa Furious Monkey House estrea este venres o seu novo e terceiro álbum de estudo: Oneiric.

Para celebralo, o grupo tamén presentou un lyric vídeo do focus track do álbum, Gold Chain, o cal "fala da nosa visión da arte e a música, das cousas que nos representan e as que non. De como a inseguridade pode levar ás persoas para poñerse unha máscara e decidir ser quen non é", explicou Mariña Paz, cantante e guitarrista da banda.

"Tamén fala da honestidade e de ser fiel a un mesmo. De plantarche e escoller unha vía máis difícil pero mellor para ti. Ao final, unha cadea de ouro non significa nada", engade.

O álbum, pola súa banda, excede e une desde o rock noventero, que xa é marca da casa, ata un synth pop que renova o son do grupo. Tamén collen protagonismo os sintentizadores aínda que sen deixar de lado os guitarrazos, plasmados en temas como Fall Again ou Staying in the Sun.

"Oneiric significa romper, comezar pero continuar e evolucionar", indicou tambén Gonzalo Maceira, baixista do grupo. "Despois de vivir unha época incerta na que, tras pasar por un momento de parón, pandemia, incerteza... Parecía que nos apagamos e criamos que toda esta aventura acababa como a banda dos nenos e o seu profesor de música".

"De súpeto chegou unha nova enerxía convertida en ganas de volver xuntarnos, de crer en nós unha vez máis, de querer crear e innovar, de revelarnos capaces e ver que en realidade durante todo este tempo, creceramos e da mesma forma o fixera a nosa forma de facer música e en definitiva, a nosa forma de comunicarnos e expresarnos co mundo e trasladar a nosa visión da vida e a nosa emoción", sostén o músico.

Defende que en Oneiric "somos máis que nunca nós mesmos e o camiño que nos uniu desde febreiro do 2014 cando nos xuntamos por primeira vez para crear unha banda coa que soñabamos crear cando empezabamos a xogar a ser os mini-pixies".

Este novo disco está inspirado en artistas como FKA Twigs, Telefon Tel Aviv, The Cure, Tame Impala, Björk, Sonic Youth ou Portishead, despedindo así a súa nenez para dar paso a unha madurez ben definida con texturas máis densas e escuras.

Estará dispoñible en físico en formato de vinilo cor branca fume a finais do mes de abril pero xa se pode facer a reserva en preventa na web da La Casa del Disco. A produción de Oneiric realizárona Iago Lorenzo xunto con Gonzalo Maceira. O traballo artístico corre a cargo de Luciano Santiago.

Ademais, Furious Monkey House anunciou que presentará o álbum na península para partir do 14 de abril, día no que realizará a presentación na Sala Karma de Pontevedra.

A xira continuará na Coruña (Mardi Grass, 20 de abril), Donosti (Café Antzokia, 27 de abril), Mayorga (Sala Secretos, 28 de abril), Valladolid (Disco Askelepios, 12 de maio), Benavente (Sala Buda, 13 de maio), Madrid (Wurlitzer Ballroom, 19 de maio), Albacete (Teatro Ea!, 20 de maio) e Vitoria (Urban rock concept, 21 de maio).