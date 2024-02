Furious Monkey House versiona "Lovesong", un dos grandes éxitos de The Cure

Con Lovesong, un dos grandes éxitos da banda británica The Cure, atrevéronse os pontevedreses Furious Monkey House. A versión que fixeron deste clásico do rock gótico pódese escoitar en todas as plataformas desde este venres.

A decisión de adaptar esta canción naceu por unha proposta do selo Indiemono, que estaba en procura de artistas e bandas para o seu recompilatorio anual na honra ao día de San Valentín, que lanzarán ao mercado o próximo 9 de febreiro.

"A idea de facer unha versión esta canción foi de Amaya", explica Mariña Paz, vocalista de Furious Monkey House. A todos na banda gústalles The Cure, "así que tivo sentido inmediatamente para nós".

Lovesong, lembra a artista pontevedresa, "é moi coñecida e querida por todo o mundo". Foi o agasallo de vodas que o cantante de The Cure, Robert Smith, fíxolle á súa muller.

"A mensaxe non se basea na metáfora nin a complicación, por iso é tan poderoso. Trátase da forma máis básica do amor, de dicir a alguén que lle queres e vaslle a querer sempre, e xa está", engade a cantante de Furious Monkey House.

Desde esta banda de indie rock quixeron darlle unha volta á canción orixinal incluíndo elementos que usan en nosa propia música, especialmente no seu último álbum, Oneiric.

Así, sintetizadores, baterías procesadas e voces con efectos de harmonización son unha constante, sen deixar atrás as guitarras e baterías analóxicas que usan desde sempre, reflectindo o sentimento amoroso a través dunha atmosfera espacial e fieis ao seu estilo.