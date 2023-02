Pontevedra sairá o Día de Rosalía á busca da estrela que leva o seu nome

O Día de Rosalía, que se celebrará o próximo xoves 23 de febreiro, vaise conmemorar en Pontevedra dun xeito ben diferente. Será cunha intensa xornada que camiñará entre a música, a divulgación científica e a cultura poética.

Así, a área municipal de normalización lingüística, dirixida polo edil Alberto Oubiña, promoverá dúas actividades diferentes que se desenvolverán na cidade.

Dunha banda, ás 17:30 horas, o Parque de Amalia Álvarez será o escenario para o obradoiro musicado Figueiriñas que prantei, realizado por Antón Ke e Polo Correo do Vento, destinado a un público de nenos e nenas de máis de tres anos.

Xa na Avenida Raíña Vitoria haberá, a partir das oito da tarde, un recital poético da man de Estíbaliz Espinosa, que se mesturará coa busca da estrela que leva o nome de Rosalía, unha actividade da asociación astronómica Sirio de Pontevedra e os seus telescopios.

A estrela Rosalía de Castro foi nomeada no ano 2019, no mes de decembro, cando a estrela HD 149143, situada na constelación de Ofiuco, foi rebautizada co nome da escritora galega, pasando tamén o seu planeta asociado a chamarse Río Sar.

No caso de choiva, todas as actividades serán trasladadas ao Pazo da Cultura.

O Concello de Pontevedra busca con esta xornada participar na divulgación e posta en valor dunha figura clave para a lingua e a literatura galega como é Rosalía de Castro, cuxo impacto na cultura e sociedade do país é transversal e máis que recoñecido. É, sen dúbida, a muller galega máis influínte e estudada da historia.