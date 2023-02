Álvaro Gago, director de "Matria": "Teño unhas ganas tolas de compartila e que a xente a faga súa"

Dani Froiz e Álvaro Gago, co alcalde de Pontevedra © PontevedraViva Rodaxe de 'Matria' en Mourente © Mónica Patxot A actriz María Vázquez, protagonista de 'Matria' © Mónica Patxot

Dúas semanas antes de que Matria, a película que Álvaro Gago rodou en Pontevedra, se estree na Berlinale, o Festival Internacional de Cine de Berlín, competindo na sección Panorama, os responsables do filme quixeron compartir o seu éxito co alcalde de Pontevedra.

Álvaro Gago, que acompañado do produtor da película, o pontevedrés Dani Froiz (Matriuska Producciones), foi recibido este mércores por Miguel Anxo Fernández Lores e a edil de Cultura, Carmen Fouces, para celebrar con eles a súa selección para o festival.

O director arousán recoñeceu que, a pesar de que o seu equipo traballou desde o primeiro día para que Matria fora "o suficientemente emocionante ou viva como para non depender de resultados externos", estrear en Berlín "é innegable" que será unha lombeirada ao proxecto.

"Noto que hai moitas ganas de vela", explicou o cineasta, que asegura que "teño unhas ganas tolas de compartila, que saia un pouco de min e que a xente a faga súa", afirmando que as sensacións que recibiu ata o de agora "son moi boas".

A Berlinale foi o festival ao que acudiu como público, hai xa unha década, polo que para Gago "é unha marabilla" regresar para presentar unha historia "que me acompaña desde hai moitos anos" e coa que ten unha conexión persoal "importantísima".

Matria, protagonizada pola actriz galega María Vázquez (O corpo aberto, Trote, Quien a hierro mata), conta a historia de Ramona, unha muller que vive nunha vila de Galicia sumida nun contexto laboral e persoal tenso e impredicible.

Sempre sacrificándoo todo polo futuro da súa filla Estrela, verase empuxada a mirar cara a dentro e a pensar que, talvez, haxa algo novo polo que vivir.

Álvaro Gago explica que a película está inspirada na vida de Francisca Iglesias, unha muller á que lle une unha "gran amizade" desde que empezou a traballar en casa do seu avó, en Vilanova de Arousa, á que ela coidou durante os últimos anos da súa vida.

El ía moito a esa casa "para facer pequenas filmacións para a familia porque sabía que o meu avó en pouco tempo ía formar parte da nosa memoria", rememora o director, establecendo con Francisca unha relación "moi forte" que se mantén a día de hoxe.

"Proxectar a súa figura, todo o que creo que significa e poñela en valor é algo moi fermoso", subliñou o novo cineasta, que xa foi nomeado aos Premios Goya en 2019 pola curtametraxe que xa abordaba esta historia, aínda que coas limitacións do propio formato.

En Matria, como non podía ser doutra maneira, Galicia está moi presente "porque non podemos desfacernos da nosa contorna", que segundo Álvaro Gago "inflúe en como nos comportamos, en como nos movemos ou en como falamos".

Diso "bebemos para a película", sinalou o seu director, que explicou que quixo "de maneira consciente" enraizar a historia nesa proximidade co territorio "porque penso que é a única forma de apelar a historias universais".

Para el, María Váquez "deu moito máis do que esperaba" para encarnar a Ramona, o alter ego de Francisca. "Pedinlle moito e ela deume todo o que tiña dentro", destacou o responsable de Matria dunha actriz "con moi pouco ego e aberta a todo tipo de opinións".

"Conseguiu mimetizarse coa contorna da película sen fisuras. É unha persoa moi xenerosa", engadiu, xa que mesmo aceptou consellos da protagonista real desta historia "que ás veces pasaba pola rodaxe e daba o seu toque, sempre moi acertado".

A presenza de Matria na Berlinale, afirmou Dani Froiz, "é froito de moito traballo", un labor que comezou coa alianza de Matriuska Producciones con Elástica Films e Avalon "que nos colocou en posición de competir internacionalmente".

Esta é a segunda película que a produtora pontevedresa coproduce con ambas as compañías, unha asociación que "nos axuda a que o cine que facemos chegue a cotas que doutra maneira serían aínda máis complicadas de conseguir".

Froiz non ocultou a súa satisfacción por colaborar con Álvaro Gago, do que asegura que "é un pracer traballar con el en todos os aspectos" e do que destaca a súa "humanidade" e o seu carácter aberto para traballar en común con todo o equipo de produción.

Con el, afirmou o produtor, as rodaxes "flúen de maneira marabillosa" e neles nótase "boa enerxía", sen que se produzan os "avatares e frustracións" típicos destes procesos creativos. "Sabiamos que nos ía a levar a bos sitios e así foi", sentenciou.