'A Liorta', teatro para conmemorar os 40 anos da Aula Castelao de Filosofía

Representación de 'A Liorta', a cargo de Avelaíña Teatro © Avelaíña Teatro

A Aula Casteloa de Filosofía celebra neste 2023 o seu corenta aniversario e, entre as actividades previstas para esta conmemoración, organiza a posta en escena da obra 'A Liorta', montada pola compañía pontevedresa Avelaíña Teatro.

A función será o 10 de febreiro ás 20.30 horas no Teatro Principal con entrada libre e gratuíta.

Neste espectáculo ofrécese o debate entre as dúas figuras máis destacadas da etapa de Ilustración: Voltaire e Rousseau. Mentres Voltaire ofrece unha visión desde o punto de vista da razón burguesa baixo a liña dos intereses do capital marcado polo liberalismo; Rousseau ofrece unha proposta desde o desexo de igualdade, o sentimento de liberdade e a esperanza de felicidade, sendo o promotor do socialismo e do romanticismo.

Durante a función obsérvase a orixe do debate entre as dúas principais ideoloxías que seguen marcando a vida contemporánea: o liberalismo e o socialismo. A disputa entre ambos os pensadores, sobre o escenario, enriquécese cos seus recursos dialécticos utilizando a ironía e o sarcasmo.